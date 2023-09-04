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男籃世界盃／8強賽5日開打 美國要全力振作對義大利搶勝

中央社／ 台北4日電
美國男籃隊主將愛德華。 FIBA官網
美國男籃隊主將愛德華。 FIBA官網

世界盃男籃今天休兵一天，明天起進行8強單淘汰賽。奪冠呼聲極高的美國隊儘管在16強最後一場敗給立陶宛落入分組第2，但似乎因禍得福8強首戰義大利，很有機會過關。

經過預賽和16強分組賽事後，明天先登場的2場8強賽事在下午4時45分由立陶宛對塞爾維亞、晚間8時40分由美國對義大利，8強賽事將全數移師到菲律賓馬尼拉開打。

美國隊以平均每場攻下101.4分、失79.6分，是本屆世界盃32支球隊中成為最會得分的球隊。反觀義大利顯得相對貧攻，每場僅拿到80.8分、失74分。

今年美國隊缺乏禁區的大個子球員，讓他們僅以平均每場39個籃板排在第7、進攻籃板9.8個、排在倒數第4。幸好義大利籃板也非強項，平均籃板僅以39.2個略優於美國隊，進攻籃板則有11.4個。

在命中率上，美國隊靠著防守後的轉換快攻，讓他們的2分球命中率高達61.6%、三分球命中率也有36.8%的水準，至於義大利的2分球命中率55.1%、三分球命中率更只有31.4%，在8強當中敬陪末座。

如果美國隊昨晚逆轉擊敗立陶宛，8強首戰將面對和立陶宛差不多等級的歐陸強權塞爾維亞，對美國隊來說未必是好事。塞爾維亞5場比賽平均攻下100.4分僅次於美國，但投籃命中率55%、2分球命中率68.9%都高居各隊之冠。

另一場立陶宛和塞爾維亞之戰等於是強強對決，哪支球隊獲勝就很有機會一路闖進冠軍戰。

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