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NBA／金塊冠軍前鋒波特首度登台 周六要幫中信兄弟開球

聯合新聞網／ 綜合報導
波特將為中信兄弟隊開球。 截圖自中信兄弟粉絲團
波特將為中信兄弟隊開球。 截圖自中信兄弟粉絲團

上季幫助金塊隊奪冠的主力前鋒波特（Michael Porter Jr.），預計在9月6日抵達台灣，將停留4天3夜，9月9日前往中職中信兄弟隊主場，擔任開球嘉賓。

波特在2018年選秀會被金塊隊以14順位選中，菜鳥球季因傷報銷，他傷癒復出後逐漸站穩金塊隊先發位置，2021年更和金塊以5年最高2.07億美元提前續約，沒想到2021-22賽季因傷只打9場比賽。上賽季他強勢回歸，例行賽場均拿到17.4分，整體命中率48.7%、三分球命中率41.4%；季後賽也有13.4分8.1籃板表現，幫助金塊奪下隊史首冠。

這將是波特生涯首度造訪台灣，波特嘗試在新賽季拿下二連霸，他表示能夠來到二連霸的球隊進行開球，無疑是為新賽季帶來冠軍運氣，波特也祝福中信兄弟能夠拿下三連霸，創造屬於中信入手後隊史首個王朝。

展逸國際企業今天表示，波特將在9月6日搭乘星宇航空直航班機（JX001）抵達台灣，這是他人生首度造訪台灣，預計停留4天3夜。

另外，他將於9月7日於基隆市安樂高中舉行「基隆明日之星國際籃球訓練營」現身，與現場學生進行籃球交流。

中信兄弟

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