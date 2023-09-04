NBA／TMZ爆料 禪師前女友湖人女老闆和喜劇演員完婚
現年61歲的湖人女老闆巴斯（Jeanie Buss）去年傳出和53歲喜劇演員摩爾（Jay Mohr）訂婚，近日有八卦雜誌曝光婚紗照，並透露兩人已完婚。
巴斯曾和傳奇教練「禪師」傑克森（Phil Jackson）訂婚，但2016年底兩人因工作問題，決定解除婚約。據外媒報導，巴斯和摩爾2017年相戀，她去年曾在個人社群公開戀情，令外界相當震驚。
美國八卦媒體「TMZ」近日接獲消息人士爆料，兩人已在馬里布海灘舉辦小型婚禮，沒有任何名人參加，只有約20名親友到場，該報導也曬出珍妮穿著婚紗、被摩爾公主抱的畫面，兩人看起來相當甜蜜。
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