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男籃世界盃／美國籃板又被輾壓 柯爾：傑克森需改進犯規麻煩

聯合新聞網／ 綜合報導
美國隊長人傑克森只上場15分鐘就犯滿畢業。 路透
美國隊長人傑克森只上場15分鐘就犯滿畢業。 路透

美國男籃隊昨天在世界盃爆冷不敵立陶宛隊，不過仍順利晉級8強，將和義大利隊爭奪4強門票。主帥柯爾（Steve Kerr）滿意球員們反撲能力，但點名傑克森（Jaren Jackson Jr.）需改進犯規麻煩。

立陶宛隊昨天7人得分上雙、外線25投14中，以110：104擊退美國。柯爾執教功力再度受到質疑，他賽後表示，「我喜歡球員們反攻方式，在下半場打得很好，瘋狂競爭，但還不夠。我們很幸運這場輸球未影響目標，就是贏下金牌。對我們來說這是好比賽，偉大球隊有連貫性，知道自己在做什麼，我認為立陶宛非常出色，配得上勝利。」

本屆美國缺乏高度，傑克森身為主力長人只打15分鐘就犯滿畢業，留下3分、1籃板數據，美國籃板也再度被輾壓，少立陶宛16個。對此柯爾強調，「我們需要他在場上，他是我們最好的球員之一。犯規麻煩肯定改變比賽，你能看見他在場上時多有效率（正負值+16），因此他必須改進，他也知道這點。」

美國本屆賽事經常出現開局慢熱情況，昨天首節打完竟落後19分。身為先發成員的隊長布朗森（Jalen Brunson）直言全隊必須奮戰40分鐘，「我們別無選擇，如果不警醒，我們就得打包回家。」

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