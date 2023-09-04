世籃賽／日本奇蹟闖奧運 賽後大合唱「灌籃高手」電影主題曲

日本代表隊2日在世界盃17到32名排名賽以80比71擊敗維德角，睽違48年第一次「靠自己」奪得奧運門票。不僅比賽現場熱血大合唱「灌籃高手」電影版主題曲，國際籃球總會也撰文描述這部漫畫對日本籃球界的影響。

日本男籃在本屆世界盃預賽1勝2敗落入17到32排名賽，但他們並不氣餒接連擊敗委內瑞拉和維德角（Cape Verde），總戰績3勝2敗拿下分組第1，以勝分差-10分獲得本屆第19名，且成為亞洲排名最佳球隊，順利獲得巴黎奧運亞洲區唯一一張參賽門票。

除了上屆東京奧運靠地主保障名額參加男籃外，上次日本男籃參戰奧運，已是1976年蒙特婁奧運的事。

在這個歷史性的瞬間，比賽會場沖繩體育館歡呼聲震耳欲聾，賽後會場內播放「灌籃高手」電影版片尾曲「第零感」，場內所有觀眾集體大合唱。

國際籃球總會（FIBA）在社群平台X（即之前的推特）發文表示，這是「日本在沖繩難忘的一夜」。

FIBA發布的短片擷取歸化球員霍金森（Josh Hawkinson）在終場前20秒命中奠定勝基的底線三分彈、日本好手渡邊雄太激動流淚，以及日本隊在更衣室慶祝的瞬間，截至4日觀看量已經超過210萬次。

FIBA除了讚賞日本隊這次比賽的表現，也分享「灌籃高手」漫畫對日本的影響力，稱「啟發（inspiration）帶來的影響力極為強大，而顯著的例子就是日本籃球」。

這裡指的啟發就是井上雄彥以高中籃球為主軸的經典漫畫「灌籃高手」。FIBA稱，日本肯定有許多孩子受這部漫畫影響「開始打籃球，或是成為這項運動的粉絲」，儘管這部漫畫已發行超過30年，井上透過這個故事發揮的影響力依舊不墜。

「灌籃高手」劇場版8月31日在日本下檔後，「朝日新聞」隔天刊登帶有震撼感的全版廣告。劇中角色宮城良田提著一雙籃球鞋，配文寫道：「走吧。那個絕不退縮的夏天、絕不認輸的夏天、持續奔跑的夏天。即使夏天結束了，他們還在等著我，在同樣的球場等著我。現在，開始練習吧。」

雖然這則廣告原本是象徵要讓「灌籃高手」的故事繼續流傳，但很快就和日本男籃正在爭奪巴黎奧運門票聯繫起來。

當時有粉絲說，「我認為這裡說的『走吧』，不只是關於這部電影，更是關於巴黎，請讓他們前進巴黎！」結果日本隊隔天就以逆轉勝上演激勵人心的奇蹟故事。

日本隊在這些比賽中的表現，也被拿來和「灌籃高手」的情節對比。像是日本8月27日逆轉芬蘭，渡邊雄太與富永啓生擊掌，彷彿是「灌籃高手」中湘北在全國大賽逆轉山王時，櫻木花道與流川楓擊掌畫面。還有在日本對委內瑞拉時，江島慎末節獨拿17分的精彩表現，也被稱是「三井壽上身」。