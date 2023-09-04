男籃世界盃／德國將帥不和仍取5連勝 施羅德：籃球很激情

德國男籃隊昨天在世界盃以100：71大勝斯洛維尼亞隊，但當家球星施羅德（Dennis Schroder）卻和教頭賀柏特（Gordie Herbert）起爭執，為德國爭冠路蒙上一層陰影。

德國和斯洛維尼亞賽前都確定晉級8強，本場比賽則要爭奪分組第1。德國開局陷入落後，暫停時施羅德和隊友泰斯（Daniel Theis）激烈爭吵，賀柏特叫施羅德趕快坐下並抓住他的肩膀，施羅德突然說，「你不能這樣碰我！」賀柏特則回應：「我知道，我只是叫你坐下。」

Dennis Schroder gets in a HEATED exchange with Germany national coach😬😭



“Coach your not gonna touch me like that” pic.twitter.com/CryXQfxPUK — GrizzCompanyMane🐻🥷🏿 (@BlakLvesMatter) 2023年9月3日

儘管發生爭執，但似乎未影響德國士氣，第二節斯洛維尼亞熄火只得9分，半場打完德國反倒取得4分領先。第三節德國又打出18：2攻勢，最終以29分差距大勝，施羅德全場拿到24分、10助攻，力壓對手唐西奇（Luka Doncic）的23分、6助攻、6籃板。

施羅德賽後解釋自己和泰斯沒有矛盾，「籃球是激情的運動，我和泰斯12歲就認識，我們年輕時也發生過這種事，這樣做總是能提升我們的比賽水準。」至於和教練間的矛盾，施羅德未說明，賀柏特則說，「這件事會在內部處理好。」

德國以全勝戰績進入8強單淘汰賽，後天將和拉脫維亞隊爭4強門票；斯洛維尼亞連勝雖告終仍以分組第二晉級，後天將和加拿大隊搶另張4強資格，唐西奇有望和加拿大球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）正面交鋒。