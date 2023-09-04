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NBA／坦承賣波爾和球隊氣氛有關 勇士老闆：專注短期目標
波爾（Jordan Poole）去年休賽季和老將格林（Draymond Green）鬧出揮拳風波，但勇士隊仍和他達成4年1.4億美元續約協議。不過上季卻多次傳出兩人關係不和，今年夏天勇士選擇把他交易到巫師隊，換取資深控衛保羅（Chris Paul），勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）近日受訪時坦言，會做這筆交易和球隊氣氛有關。
拉卡柏近日接受灣區體育電台《95.7 The Game》訪問時，談到交易波爾的決定，「我不想說這是真的，但公平地說，我確實對未來有某種程度擔憂，不知道事情是否有好進展。原本我認為事情能順利，但為了團隊和諧和薪資空間，我們必須捨棄某些人，事情沒有在意料中，波爾成為我們捨棄的人。」
「從長遠來看，我們失去波爾這位優秀球員，他還能在聯盟打10年以上，可能還會繼續進步。不過基於很多原因，我們更想專注短期目標，無論是球場還是財務因素，這筆交易都是合理的。」拉卡柏說。
拉卡柏先前在另一檔節目提到，自己起初也很疑惑交易來保羅，但思考後覺得很合理「他是偉大的球員，總能讓他人變得更好，雖然他還沒奪冠過，但也許能在我們球隊做到。」保羅已38歲，去年效力太陽隊場均13.9分、8.9助攻、4.3籃板，季後賽次輪G2再次傷退，無緣奪冠。
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