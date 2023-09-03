男籃世界盃／前9次外線出手都命中！立陶宛破百賞美國首敗

今年男籃世界盃屢屢演出逆轉勝的美國隊，今天面對立陶宛無法再複製後來居上戲碼，立陶宛憑藉驚人外線演出，前9次三分線出手彈無虛發，上半場數度領先21分，美國雖數度追到4分差但沒能超前，最終立陶宛以110：104奪勝，以分組第一成績前進8強。

立陶宛第一節外線投6中，且是由5名不同球員操刀，加上美國陷入得分荒，單節18投5中僅拿12分，讓立陶宛首節打完取得31：12的大幅領先，第二節本德齊烏斯（Eimantas Bendzius）第一波進攻再爆扣得手，立陶宛領先已達21分。

美國雖回敬一波7：0攻勢，但立陶宛喊出暫停後，迪姆薩（Tomas DimsaI）、莫提尤納斯（Donatas Motiejunas）和庫茲明斯卡斯（Mindaugas Kuzminskas）又接連飆進外線，直到4分05秒布拉代基斯（Ignas Brazdeikis）三分球失手，才打破立陶宛完美的外線命中率。

立陶宛雖沒完成「10全10美」的三分球紀錄，上半場外線表現仍是驚人的12投9中，且10人有得分紀錄，帶著54：37領先進入下半場。

前兩節攻下美國最高16分的愛德華（Anthony Edwards），第三節率先取分，加上布朗森（Jalen Brunson）和傑克森（Jaren Jackson Jr.）接連飆進外線，立陶宛又被吹技術犯規讓布朗森罰球得手，美國開節打出9：0攻勢，立陶宛雖有諾曼塔斯（Margiris Normantas）進球終結得分荒，但美國布里吉斯（Mikal Bridges）和布朗森先後進球，差距再縮小到52：56。

立陶宛暫停後連進3球止血，差距回到10分，不過美國在英格倫（Brandon Ingram）、班切羅（Paolo Banchero）發揮下再將差距追到4分，立陶宛靠庫茲明斯卡斯壓哨補籃才帶著71：65領先進入第四節。

決勝節立陶宛卡里尼亞斯卡斯（Vaidas Kariniauskas）單吃里夫斯（Austin Reaves）得手還製造犯規，「3分打」後立陶宛領先再來到80：70，美國一度再追到4分差，但立陶宛仍挺住壓力，庫茲明斯卡斯進攻時間到點前飆進幸運外線讓領先回到9分，加上美國早早犯滿，立陶宛4罰3中下領先回到兩位數，愛德華和布里吉斯最後的外線攻勢雖讓差距縮小到5分，但立陶宛最後35秒2罰都把握，最終仍以110：104賞給美國第一敗。

立陶宛今天點點開花，11人上場都得分、7人得分兩位數，且三分球25投14中，命中率達5成6；美國以愛德華35分最高，但沒能助隊延續連勝。

立陶宛第一階段3戰全勝，第二階段再連退希臘和美國，取得分組龍頭，8強將碰另組第2的塞爾維亞；美國吞下本屆首敗，仍以分組第二晉級，8強將碰義大利。

立陶宛、拉脫維亞和波多黎世界盃出戰前，先到台灣進行熱身賽，3支球隊都闖過第一階段，首度打世界盃的拉脫維亞更成大黑馬，第一階段先逆轉上屆銅牌法國，第二階段再扳倒衛冕軍西班牙，今天破百轟垮巴西後更拿到8強門票，立陶宛更打出全勝戰績。