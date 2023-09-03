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男籃世界盃／第三節36分射垮巴西 大黑馬拉脫維亞勇闖8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
拉脫維亞隊格拉祖烈斯上籃。 FIBA官網
拉脫維亞隊格拉祖烈斯上籃。 FIBA官網

奪勝就晉級的關鍵戰，拉脫維亞靠第三節的外線攻勢狂轟36分，男籃世界盃第二階段最終戰以104：84力退巴西隊，搶下8強門票，首度參加世界盃就締造的驚奇之旅還沒看到盡頭。

拉脫維亞成今年世界盃大黑馬，第一階段逆轉上屆銅牌法國隊，躋身16強後的第二階段首戰更扳倒衛冕軍西班牙，爆出賽會大冷門。今天第二階段最終戰，拉脫維亞面對巴西隊，上半場僅取得45：42領先，但第三節風雲變色，成比賽勝負分水嶺。

拉脫維亞第三節下起三分雨，伯坦斯（Davis Bertans）和佐里克斯（Kristers Zoriks）接連飆進外線帶動團隊氣勢，團隊單節就轟進5記三分球，打出36：21猛攻，三節打完差距擴大到81：63。

第四節查加爾斯（Arturs Zagars）背後妙傳讓格拉祖列斯（Andrejs Grazulis）投進外線，拉脫維亞領先擴大到89：67，格拉祖列斯接續的底角外線又彈框進球，讓球隊繼續維持超過20分領先，最終就以104：84奪勝，全隊和因傷退出世界盃的NBA球星波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）一起場中慶祝重要勝利。

拉脫維亞今天團隊三分球33投16中，命中率高達4成8，全隊有7人有外線進球紀錄，格拉祖列斯三分球3投2中攻下全場最高24分，伯坦斯三分球9投4中拿14分，4次三分球出手全命中的庫爾斯（Arturs Kurucs）攻下12分。

巴西前一場爆冷逆轉冠軍大熱門加拿大隊，但今天第三節崩盤，卡巴克羅（Bruno Caboclo）雖貢獻20分仍錯失晉級機會。

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