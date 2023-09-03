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男籃世界盃／日本奪下巴黎奧運門票

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
日本隊富永啓生三分球神準，助隊闖進明年巴黎奧運。法新社
日本隊富永啓生三分球神準，助隊闖進明年巴黎奧運。法新社

世界盃男籃賽17至32名分組排名賽在昨天落幕，地主日本隊在最後一場比賽面對維德角隊，儘管在身材上依舊處於劣勢，不過在富永啓生投進6顆三分球、攻下22分，以及霍金森倒數49.94秒的關鍵「三分打」下，最終就以80：71贏球，收下本屆賽事第3勝，也搶下明年巴黎奧運參賽門票。

日本在日前擊敗委內瑞拉隊後，本屆世界盃已經拿下2勝追平隊史紀錄，而昨天只要能再擊敗維德角，就能搶下這次亞洲參賽球隊最佳名次，進而取得巴黎奧運參賽門票。

面對擁有221公分巨塔塔瓦瑞斯坐鎮禁區的維德角，日本在首節前段還一度陷入落後，不過歸化中鋒霍金森接下來與富永啓生接連在三分線外開砲，加上河村勇輝上半場就送出7次助攻的攻勢串聯，幫助日本在第二節就一度取得15分領先。

下半場日本在富永啓生持續火燙手感下，一度將領先優勢擴大到20分，儘管維德角在第四節最後階段一度追到3分差，但日本霍金森在倒數49.9秒完成關鍵「三分打」，幫助日本最終以9分差距勝出，奪下巴黎奧運門票。

至於非洲球隊唯一一張的奧運門票，昨天則是在南蘇丹隊以101：78擊敗安哥拉隊，埃及隊以86：88不敵紐西蘭隊後，由首度參與世界盃的南蘇丹奪下隊史首張巴黎奧運門票。

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