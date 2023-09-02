男籃世界盃／富永啓生飆6顆三分彈 日本奪巴黎奧運門票

世界盃男籃賽地主日本隊今天在分組排名賽最後一戰迎戰維德角隊，在贏球就能取得巴黎奧運參賽門票的情況下，日本靠著富永啓生投進6顆三分球拿下22分，以及霍金森（Josh Hawkinson）在倒數49.9秒關鍵「三分打」領軍下，以80：71擊敗維德角，搶下巴黎奧運門票。

儘管無緣晉級16強，但日本今年世界盃打出亮眼表現，包括在第一階段分組賽爆冷擊敗芬蘭隊，前天又在分組排名賽擊敗委內瑞拉隊，單屆賽事拿下2勝已經追平隊史紀錄，且在今天與維德角之戰，日本只要贏球，就能搶下巴黎奧運門票，也將是他們自1976年以來，首次自力取得奧運參賽權。

面對擁有身材優勢並在禁區有十足嚇阻力的維德角，日本開賽還一度落後，但第一節後段霍金森、富永啓生連番在三分線外開砲，幫助日本第一節打完追到17：19落後。

第二節日本乘勝追擊，霍金森與河村勇輝接連砍進三分球後，富永啓生也加入搶分行列連進3顆三分球，幫助日本一度取得15分領先，上半場打完日本也以50：37領先維德角，其中富永啓生在上半場就以三分球4投4中攻下16分，霍金森則有15分。

易籃後日本隊持續開火，富永啓生單節再命中2顆三分球，幫助日本將領先差距擴大到20分以上，不過第四節日本卻出現進攻熄火的狀況，讓維德角在比賽最後3分半鐘追到5分差，但關鍵時刻維德角巨塔塔瓦瑞斯接連出現犯規，罰球也未能把握住，反觀日本霍金森在倒數49.9秒完成致命三分打，幫助日本取得6分領先，最終日本也以80：71勝出，搶下巴黎奧運門票。

日本富永啓生今天投進6顆三分球拿下22分，霍金森則有29分、7籃板演出，河村勇輝14分、8助攻。