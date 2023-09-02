男籃世界盃／南蘇丹再創紀錄 搶下隊史首張奧運門票

仍在競爭這次世界盃非洲區奧運門票的南蘇丹隊，在今天與安哥拉隊的關鍵戰中，在公牛隊後衛瓊斯（Carlik Jones）單場繳出26分、15助攻的雙十演出下，以101：78擊敗安哥拉，加上埃及隊不敵紐西蘭隊，確定由南蘇丹取得非洲區唯一一張，也是隊史首張奧運參賽門票。

2011年成軍的南蘇丹男籃隊，陣中不少球員都具有難民身分，但今年首度在世界盃舞台亮相就讓人驚艷，儘管最終無緣晉級16強賽，不過包括在分組賽第一階段擊敗中國大陸隊，16強分組賽首戰擊敗菲律賓隊，也讓南蘇丹保有爭奪奧運門票的機會，甚至在非洲隊伍中與埃及保持在領先位置。

而今天與安哥拉的關鍵戰中，南蘇丹在只要贏球，且埃及不敵紐西蘭的情況下，就能進軍巴黎奧運，這也讓南蘇丹球員從開賽就火力全開，尤其是效力公牛的後衛瓊斯今天串連起球隊攻勢，前三節沒打完就已經有得分、助攻雙十成績，也幫助南蘇丹一路保有雙位數領先，最終南蘇丹也在瓊斯26分、15助攻、7籃板領軍下，以101：78大勝安哥拉，在拿下這一勝後南蘇丹球員也開心的在場中慶祝。

至於另外一場關鍵戰，埃及則是與紐西蘭一路拉鋸，其中埃及在第四節從一度雙位數落後的情況下，到比賽最後一分鐘追成平手，不過紐西蘭藍吉（Te Rangi）在比賽最後17秒製造對手犯規並站上罰球線，兩罰俱中後幫助紐西蘭取得2分領先，最終紐西蘭也以88：86擊敗埃及，也將南蘇丹送進巴黎奧運。