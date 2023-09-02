快訊

北北基桃今晚宣布是否停班課可能不同調？謝國樑這樣說

英國男載女性友人騎機車衝雪隧 網友見畫面直呼：嚇死人

日職／王柏融3支1、兩度上壘 差一點開轟當追平英雄

男籃世界盃／爵士前鋒轟30分 義主帥稱要為他爭取天價約

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
義大利在16強首站靠著爵士隊前鋒豐泰奇歐單場猛轟30分的表現，險勝強敵塞爾維亞隊。 美國聯合通訊社
義大利在16強首站靠著爵士隊前鋒豐泰奇歐單場猛轟30分的表現，險勝強敵塞爾維亞隊。 美國聯合通訊社

義大利隊昨天在世界盃16強分組賽背水一戰，靠著爵士隊前鋒豐泰奇歐（Simone Fontecchio）單場猛轟30分的表現險勝強敵塞爾維亞隊，而他也成為近25年來首位在世界盃舞台拿下單場30分的義大利球員，超人般的表現也讓本賽季才登上NBA舞台的他再次受到關注。

曾在2017年挑戰NBA選秀會但最終落選的豐泰奇歐，儘管過去幾個賽季都留在歐洲討生活，不過去年他與爵士簽下一張兩年合約，並在上賽季獲得52場出賽機會，其中包括6度先發，而在平均不到15分鐘的上場時間中，他就能繳出6.3分、1.7籃板的數據，稱職的扮演球隊綠葉角色。

不過回到國家隊後，豐泰奇歐也扛起了義大利的得分重任，在第一階段三場分組賽都有雙位數得分表現後，昨天的16強分組賽面對強敵塞爾維亞，他更是單場猛轟30分外帶7籃板、3助攻，以超人般的演出幫助義大利以2分險勝對手，保住晉級8強的生機。

但在談到自己的火燙表現時，豐泰奇歐則是輕描淡寫的說：「我可以在很多方面幫助到球隊，即使我今天拿0分，我也可以防守、搶籃板、傳球。其實我不需要得到30分那麼多，但當我能做到這一點時，我真的很開心，這只能算是錦上添花，但也是我國家隊生涯最美好的一個夜晚。」

而義大利主帥波澤柯（Gianmarco Pozzecco）更開玩笑表示，要幫助豐泰奇歐爭取一份天價合約，「今年豐泰奇歐將會成為自由球員，我將會成為他的代表，我們要求的金額不會少於3000萬美元，這將會是NBA歷史上第一位有總教練獲得至少百分之30的分成。」

不過主帥的搞笑發言，也讓與爵士還有1年300萬美元合約的豐泰奇歐急忙笑著澄清：「他說的都不是真的。」

延伸閱讀

影／ 引公憤！義大利母棕熊攜2幼熊路過小鎮 遭當地居民殘忍射殺

男籃世界盃／拉脫維亞再當黑馬 爆冷擊敗強權西班牙

義大利掀藍蟹熱賣潮 從不速之客到時尚食物代表

男籃世界盃／真的守不住 希臘主帥坦言防守對美國如空氣

相關新聞

男籃世界盃／日本贏球就奪奧運門票 非洲5隊恐形成大亂鬥

世界盃男籃賽今天將進行17至32名排名賽最後一場賽事，不僅攸關亞洲與非洲區巴黎奧運參賽席次，各隊也必須力拚佳績來確保取得...

男籃世界盃／爵士前鋒轟30分 義主帥稱為他爭取天價約

義大利隊昨天在世界盃16強分組賽背水一戰，靠著爵士隊前鋒豐泰奇歐（Simone Fontecchio）單場猛轟30分的表...

世界盃男籃賽複、決賽程及戰績表 奪冠熱門澳洲無緣8強

世界盃男籃賽於8月25日起在菲律賓及日本開打，32強經過8組預賽之後，晉級16隊分成4組競爭8強資格，之後進行淘汰賽，決定最後冠軍。

男籃世界盃／斯洛維尼亞擊退澳洲 4隊提前晉級8強

斯洛維尼亞今天在世界盃男籃16強分組賽以91比80擊敗澳洲，拿下本屆賽會第4勝，與同組德國隊攜手前進8強，而美國和立陶宛...

男籃世界盃／立陶宛輕取希臘 攜手美國晉級8強

世界盃男籃賽今天進行16強分組賽，其中在K組由4連勝的德國與斯洛維尼亞晉級到8強賽後，晚間J組的立陶宛在以92：67輕取...

男籃世界盃／守住唐西奇也沒用 冠軍熱門澳洲無緣8強

世界盃男籃16強分組賽，今天晚間上演斯洛維尼亞與澳洲的雙強對決，儘管賽前團隊戰力完整的澳洲被看好將勝出，但斯洛維尼亞今天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦