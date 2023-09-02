男籃世界盃／爵士前鋒轟30分 義主帥稱要為他爭取天價約

義大利隊昨天在世界盃16強分組賽背水一戰，靠著爵士隊前鋒豐泰奇歐（Simone Fontecchio）單場猛轟30分的表現險勝強敵塞爾維亞隊，而他也成為近25年來首位在世界盃舞台拿下單場30分的義大利球員，超人般的表現也讓本賽季才登上NBA舞台的他再次受到關注。

曾在2017年挑戰NBA選秀會但最終落選的豐泰奇歐，儘管過去幾個賽季都留在歐洲討生活，不過去年他與爵士簽下一張兩年合約，並在上賽季獲得52場出賽機會，其中包括6度先發，而在平均不到15分鐘的上場時間中，他就能繳出6.3分、1.7籃板的數據，稱職的扮演球隊綠葉角色。

不過回到國家隊後，豐泰奇歐也扛起了義大利的得分重任，在第一階段三場分組賽都有雙位數得分表現後，昨天的16強分組賽面對強敵塞爾維亞，他更是單場猛轟30分外帶7籃板、3助攻，以超人般的演出幫助義大利以2分險勝對手，保住晉級8強的生機。

但在談到自己的火燙表現時，豐泰奇歐則是輕描淡寫的說：「我可以在很多方面幫助到球隊，即使我今天拿0分，我也可以防守、搶籃板、傳球。其實我不需要得到30分那麼多，但當我能做到這一點時，我真的很開心，這只能算是錦上添花，但也是我國家隊生涯最美好的一個夜晚。」

而義大利主帥波澤柯（Gianmarco Pozzecco）更開玩笑表示，要幫助豐泰奇歐爭取一份天價合約，「今年豐泰奇歐將會成為自由球員，我將會成為他的代表，我們要求的金額不會少於3000萬美元，這將會是NBA歷史上第一位有總教練獲得至少百分之30的分成。」

不過主帥的搞笑發言，也讓與爵士還有1年300萬美元合約的豐泰奇歐急忙笑著澄清：「他說的都不是真的。」