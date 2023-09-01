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男籃世界盃／立陶宛輕取希臘 攜手美國晉級8強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
世界盃男籃賽今天進行16強分組賽，晚間J組的立陶宛在以92：67輕取希臘。歐新社
世界盃男籃賽今天進行16強分組賽，晚間J組的立陶宛在以92：67輕取希臘。歐新社

世界盃男籃賽今天進行16強分組賽，其中在K組由4連勝的德國與斯洛維尼亞晉級到8強賽後，晚間J組的立陶宛在以92：67輕取希臘後，與同為4連勝的美國也一同闖進到8強賽，至於希臘與蒙特內哥羅則是無緣晉級。

世界盃男籃賽在今天展開16強賽程，晉級的16支球隊將帶著第一階段分組賽的3戰戰績進入第二階段分組賽，而各隊都將進行2場比賽，且不會與在第一階段就交手過的對手再度碰頭，4個分組中取得前兩名的球隊將能晉級到8強賽。

其中在剛落幕的K組中，由於斯洛維尼亞與德國皆為4勝0敗，已確定不會遭到後兩名、同為2勝2敗的喬治亞和澳洲超車，確定奪下該組2張8強門票，至於本屆冠軍熱門澳洲則是無緣晉級，不過日前他們已經確定取得明年巴黎奧運門票。

至於J組賽事，在美國逆轉擊敗蒙特內哥羅取得4連勝後，同樣保持不敗戰績的立陶宛，晚間與希臘之戰也靠著壓倒性的團隊戰力以25分差距輕取對手，也讓此分組同樣形成2隊4勝0敗、2隊2勝2敗的狀況，確定由美國與立陶宛搶下8強門票，希臘、蒙特內哥羅無緣晉級。

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