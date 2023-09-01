男籃世界盃／守住唐西奇也沒用 冠軍熱門澳洲無緣8強

世界盃男籃16強分組賽，今天晚間上演斯洛維尼亞與澳洲的雙強對決，儘管賽前團隊戰力完整的澳洲被看好將勝出，但斯洛維尼亞今天在唐西奇（Luka Doncic）受到防守牽制的情況下，仍是靠著隊友支援以91：80擊敗澳洲，與德國攜手挺進8強賽，至於澳洲與喬治亞則是確定無緣晉級。

在第一階段分組賽拿下3連勝的斯洛維尼亞，16強分組賽首戰就碰上有9名NBA球員坐鎮的澳洲，而澳洲開賽就對目前暫居大會得分王的唐西奇進行包夾，不過斯洛維尼亞其他球員也挺身而出，尤其是中鋒托比（Mike Tobey）首節多次在籃下取分，幫助斯洛維尼亞在首節打完以28：18領先。

第二節斯洛維尼亞雖然一度取得14分領先優勢，不過澳洲也在老將米爾斯（Patty Mills）單節12分帶領下一度將差距縮小，但今天外線火力全開的斯洛維尼亞靠著薩瑪爾（Ziga Samar）、尼科利奇（Aleksej Nikolic）、普配利奇（Bine Prepelic）的接連三分球命中下，仍是穩住領先優勢，上半場打完以49：40領先澳洲。

易籃後斯洛維尼亞雖然一路領先，不過該節末段在唐西奇下場後，澳洲吉迪（Josh Giddey）頻頻殺入取分，個人一度連得9分，幫助澳洲在前三節打完追到僅剩4分差距。

第四節初吉迪延續火燙手感，再度完成高難度上籃取分，加上第三節末段個人已連得11分，但斯洛維尼亞尼科利奇又適時投進三分球止血，加上托比也在籃下接獲普配利奇助攻拿下2分，斯洛維尼亞再度取得9分領先，落後的澳洲反而愈打愈急不斷出現失誤，讓斯洛維尼亞在比賽最後3分半鐘普配利奇砍進三分球後取得15分領先，奠定勝基，終場斯洛維尼亞就以11分差距勝出。

斯洛維尼亞唐西奇今天受限於對手包夾與犯規麻煩，「僅」拿下20分、7籃板、6助攻，並發生6次失誤，但托比拿下18分、12籃板、5助攻，普配利奇則有10分、3助攻，澳洲則是以吉迪和米爾斯攻下25分與17分表現最佳。

澳洲在輸掉這一戰後，與喬治亞則是皆為2勝2敗，已確定無法趕上4連勝的德國與斯洛維尼亞，止步於16強賽，德國與斯洛維尼亞則是攜手挺進8強。