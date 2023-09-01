男籃世界盃／16強分組賽 美國逆轉擊敗蒙特內哥羅

預賽全勝的美國隊今天在世界盃男籃16強分組賽歷經上半場落後，靠著愛德華茲下半場挺身而出、獨攬17分，以85比73逆轉擊敗蒙特內哥羅，本屆賽會至今4戰全勝。

世界盃16強分組賽今天在日本、菲律賓、印尼3地展開，16支隊伍帶著預賽戰績分成4組進行2場比賽，且不會再碰上預賽已交手過的球隊，分組前2隊伍將能前進8強。

美國隊預賽3戰全勝，近2場比賽得分破百，進攻火力逐漸升溫，第2階段分組賽被分到J組，首戰迎戰陣中僅有1名NBA現役球員的的蒙特內哥羅，卻意外陷入苦戰。

美國隊前2節投籃命中率約35%，三分球9投僅1中，而蒙特內哥羅在NBA芝加哥公牛的佛契維奇（NikolaVucevic）帶領下，半場結束以38比37領先。

第3節戰況依舊膠著，美國隊先靠著布里吉斯（Mikal Bridges）三分球扳平，隨後愛德華茲（Anthony Edwards）連得4分超前，前3節打完美國隊以61比55領先。

蒙特內哥羅決勝節持續追分，美國隊靠著進攻端發揮，最終以12分差距收下勝利，下一戰將在9月3日對戰立陶宛，預估將是場硬仗。

美國隊此役以愛德華茲表現最為關鍵，全場16投7中，進帳17分，全數集中在下半場。

至於L組的拉脫維亞首度參加世界盃，就闖進16強，今天以74比69爆冷擊敗衛冕軍西班牙，繼預賽擊敗法國隊後，16強分組賽又讓西班牙踢到鐵板，賽後兩隊戰績皆為3勝1敗。

拉脫維亞此役又以效力NBA奧克拉荷馬雷霆的貝坦斯（Davis Bertans）表現最佳，拿下16分、3籃板。

I組的塞爾維亞與義大利今天碰頭，義大利在豐泰奇歐（Simone Fontecchio）狂轟30分帶領下，以78比76險勝，目前兩隊戰績成為3勝1敗。

K組德國今天外線火力全開，全場狂轟20顆三分球，以100比73大勝喬治亞，拿下本屆賽會第4勝。