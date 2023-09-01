NBA／將披上巴哈馬男籃戰袍？勇士湯普森：會認真考慮
巴哈馬男籃今年在美洲區奧運預選賽上，靠著3名NBA球員擊敗阿根廷，取得奧運資格賽名額，先前傳出巴哈馬有意招募勇士隊湯普森（Klay Thompson）入隊，近日他本人坦言會認真考慮。
湯普森的父親M.湯普森（Mychal Thompson）出生於巴哈馬，他最近在菲律賓受訪時表示，「我父親從沒機會為巴哈馬隊效力，他們在70、80年代沒機會這樣做。我的哥哥Mychel正在那邊當教練，這是非常好的事。我現在只關注即將開始的NBA賽季，但明年夏天我會認真考慮這個可能性。」
巴哈馬原本就擁有太陽隊中鋒艾頓（Deandre Ayton）和溜馬隊射手希爾德（Buddy Hield），FIBA後來又以巴哈馬是「籃球發展中國家」為由，讓母親是巴哈馬人的太陽老將葛登（Eric Gordon）加入，引發不少討論。
湯普森曾在2014年世界盃和2016年里約奧運代表美國隊，並奪下金牌，如果他想加入巴哈馬男籃，美國和FIBA必須放行。值得一提的是，勇士教頭柯爾（Steve Kerr）目前是美國隊教頭，他到時候勢必得經過深思熟慮。
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