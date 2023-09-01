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NBA／湯普森與菲律賓拳王下西洋棋 見野生薩諾斯自勉拚第5冠
勇士球星湯普森（Klay Thompson）近期展開亞洲行，為代言球鞋宣傳。他近日剛結束中國行，目前正造訪菲律賓，還與菲律賓傳奇拳王巴喬（Manny Pacquiao）相見歡。
湯普森和隊友隊友魯尼（Kevon Looney）都是中國球鞋品牌「安踏」代言人，他們近日結束中國行，人在菲律賓，與現年44歲的拳王巴喬見面，並開心下起西洋棋，展現兩人好交情。
巴喬目前是菲律賓參議員，他從政前曾是拳擊界史上最偉大選手之一，拿過8個不同級別的世界拳王，史上只有他辦到過，生涯戰績為62勝8敗2和、39KO，2021年正式宣佈退休。
湯普森先前和魯尼在中國參與各式活動，所到之處都吸引大批民眾聚集。當湯普森偶然看見電影「復仇者聯盟」角色薩諾斯的模型時，他笑稱，「我試著像薩諾斯一樣得到5枚戒指。」新賽季是湯普森生涯第13個賽季，湯普森結束亞洲行後將開始備戰。勇士例行賽首場比賽將在美國時間10月24日進行，對手是前隊友杜蘭特（Kevin Durant）領軍的太陽隊。
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