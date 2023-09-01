男籃世界盃／不進奧運就退休 渡邊雄太改口：死前都想打日本隊
日本男籃昨天在世界盃17至32排名賽中，克服最多15分落後，以86：77逆轉擊敗委內瑞拉。渡邊雄太受訪時收回退休宣言，說一輩子都想替國家隊效力。
渡邊雄太在世界盃開打前表示，「如果這次無法跟這支球隊闖進明年巴黎奧運，我想這次世界盃會是我最後一次身披國家隊球衣。」外界解讀這句話是想激勵隊友，結果日本真的打出2場不可思議逆轉勝。
如果日本下一戰贏下維德角，就能成為世界盃亞洲戰績第1，提前取得巴黎奧運資格。渡邊昨天受訪時也改口說，「我想取得巴黎奧運資格，死之前都想效力國家隊。」
渡邊這場比賽拿到21分8籃板，不過贏球最大功臣是33歲老將比江島慎，他末節狂飆17分，拿到全隊最高的23分。談到比江島的表現，渡邊笑稱，「沒人守得住他，但他不相信自己。他今天表現沒什麼特別，這是他平常的樣子。」
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