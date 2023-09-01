快訊

獨／「超思」負責人：好心幫政府找蛋 沒拿補助還被冤枉

南非74死火災 燒出約翰尼斯堡「黑幫劫持空屋」問題

颱風外圍環流影響+對流發展旺 5縣市大雨特報！

男籃世界盃／不進奧運就退休 渡邊雄太改口：死前都想打日本隊

聯合新聞網／ 綜合報導
渡邊雄太。 路透
渡邊雄太。 路透

日本男籃昨天在世界盃17至32排名賽中，克服最多15分落後，以86：77逆轉擊敗委內瑞拉。渡邊雄太受訪時收回退休宣言，說一輩子都想替國家隊效力。

渡邊雄太在世界盃開打前表示，「如果這次無法跟這支球隊闖進明年巴黎奧運，我想這次世界盃會是我最後一次身披國家隊球衣。」外界解讀這句話是想激勵隊友，結果日本真的打出2場不可思議逆轉勝。

如果日本下一戰贏下維德角，就能成為世界盃亞洲戰績第1，提前取得巴黎奧運資格。渡邊昨天受訪時也改口說，「我想取得巴黎奧運資格，死之前都想效力國家隊。」

渡邊這場比賽拿到21分8籃板，不過贏球最大功臣是33歲老將比江島慎，他末節狂飆17分，拿到全隊最高的23分。談到比江島的表現，渡邊笑稱，「沒人守得住他，但他不相信自己。他今天表現沒什麼特別，這是他平常的樣子。」

渡邊雄太

相關新聞

男籃世界盃／比江島慎如真人版三井壽！FIBA：灌籃高手續集

世界盃男籃17到32排名賽昨天展開，日本對上委內瑞拉陷入苦戰，末節落後分差一度達雙位數，但老將比江島慎挺身而出，多次高難度出手狂飆17分，再度率日本大逆轉成功，眾多網友直呼他就像《灌籃高手》三井壽，F

男籃世界盃／比江島慎鬼神演出 日教頭讚：他縱觀全局

日本男籃昨天在世界盃17至32名分組排名賽中，於整場比賽大半時間都落後委內瑞拉的情況下，靠著末節比江島慎與河村勇輝的聯手...

男籃世界盃／不進奧運就退休 渡邊雄太改口：死前都想打日本隊

日本男籃昨天在世界盃17至32排名賽中，克服最多15分落後，以86：77逆轉擊敗委內瑞拉。渡邊雄太受訪時收回退休宣言，說一輩子都想替國家隊效力。 渡邊雄太在世界盃開打前表示，「如果這次無法跟這支

男籃世界盃／日本再1勝就能奪奧運門票 若輸17分則近乎絕緣

日本男籃昨天在世界盃17至32名排名賽中，以86：77擊敗委內瑞拉，只要明天擊敗維德角就能鎖定亞洲第1，取得巴黎奧運資格，如果輸球會產生變數。 根據規則，17至32排名賽分成4組，會先比小組排名

NBA／國王簽下資深長人麥基 塞爾蒂克網羅烏克蘭射手

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，國王隊簽下資深長人麥基（JaVale McGee）；塞爾蒂克隊也網羅烏克蘭射手米凱盧克（Svi Mykhailiu

男籃世界盃／比江島慎鬼神演出 末節17分助日本逆轉勝

儘管無緣16強賽，但這次世界盃男籃賽地主日本今天仍是在第二階段分組賽中面對委內瑞拉打出精彩一戰，在整場比賽都落後的情況下...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦