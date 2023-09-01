快訊

侯友宜見面破冰換來郭台銘突襲參選 整合咖啡只剩苦澀

陸醫療反腐逮上萬人 罕見抓退休諸侯預告政治風暴將至

海葵轉中颱！新北堤外停車場晚上7時起只出不進

PLG／SBL得分、籃板雙冠王回鍋 布依德重披夢想家戰袍

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
搖擺人布依德重返夢想家隊。圖／福爾摩沙夢想家隊提供
搖擺人布依德重返夢想家隊。圖／福爾摩沙夢想家隊提供

福爾摩沙夢想家球團在日前宣布新賽季前兩位洋將為吉爾貝克（Brandon Gilbeck）與新面孔貝札尼什維利（Giorgi Bezhanishvili）後，今天再公布新賽季第3位洋將為上季在SBL拿下得分、籃板雙冠王的前洋將布依德（Julian Boyd），新賽季將再次披上42號球衣征戰PLG

現年33歲的布依德，曾於2021-22年賽季與夢想家合作，當年他繳出場均18.9分、11.1籃板、2.3助攻的表現，也曾拿下PLG單月MVP，是陣中倚賴的得分要角。2022-23年球季，他加盟SBL彰化柏力力隊，場均攻下25.5分、14籃板，另有1.8抄截及1.4阻攻，整體投籃命中率近六成，更有超過三成的外線成績，除了奪得年度得分王、年度籃板王，成為聯盟史上第六位同時獲得此兩獎項的球員，更榮獲年度最佳外援以及年度第一隊的殊榮。

夢想家總經理韓駿鎧表示，布依德身體素質優良、對抗性佳，更非常熟悉亞洲及台灣球風，「大家對於他撕裂禁區的破壞力以及保護籃板的能力應該都不陌生，但我們更看中的是他能夠凝聚、提升球隊氣氛，是一位不貪功、以團隊至上的優秀球員，除此之外，他也擁有非常積極的訓練態度，這股拚勁能夠鼓舞隊友也能感染球迷，非常期待他的回歸。」

布依德表示，很興奮能夠再度回到夢想家，「夢想家是一個很溫暖的團隊，大家的相處模式都很像家人，一想到能與老隊友重聚，在熟悉的環境中與最好的球迷一起出戰，重溫過去的氛圍，我就感到非常開心。」對於新賽季的期待，他更提到，「希望在今年我能與大家一同將團隊化學效應提升到更高的水平，完成我們的目標。」

PLG

延伸閱讀

中職／獅隊留4名洋投沒有羅昂 明年歸隊平均月薪漲12%

PLG／應對雙聯盟賽事 富邦勇士宣布簽第四洋將石門

PLG／夢想家洋將添新血 簽歐洲混血大前鋒

日職／中日龍白飯之亂！洋將讓投手有飯吃 野手繼續被限制

相關新聞

男籃世界盃／比江島慎如真人版三井壽！FIBA：灌籃高手續集

世界盃男籃17到32排名賽昨天展開，日本對上委內瑞拉陷入苦戰，末節落後分差一度達雙位數，但老將比江島慎挺身而出，多次高難度出手狂飆17分，再度率日本大逆轉成功，眾多網友直呼他就像《灌籃高手》三井壽，F

男籃世界盃／比江島慎鬼神演出 日教頭讚：他縱觀全局

日本男籃昨天在世界盃17至32名分組排名賽中，於整場比賽大半時間都落後委內瑞拉的情況下，靠著末節比江島慎與河村勇輝的聯手...

PLG／SBL得分、籃板雙冠王回鍋 布依德重披夢想家戰袍

福爾摩沙夢想家球團在日前宣布新賽季前兩位洋將為吉爾貝克（Brandon Gilbeck）與新面孔貝札尼什維利（Giorg...

NBA／國王簽下資深長人麥基 塞爾蒂克網羅烏克蘭射手

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，國王隊簽下資深長人麥基（JaVale McGee）；塞爾蒂克隊也網羅烏克蘭射手米凱盧克（Svi Mykhailiu

男籃世界盃／比江島慎鬼神演出 末節17分助日本逆轉勝

儘管無緣16強賽，但這次世界盃男籃賽地主日本今天仍是在第二階段分組賽中面對委內瑞拉打出精彩一戰，在整場比賽都落後的情況下...

NBA／湯普森合約將到期 老爸喊話：勇士三兄弟就該在一起

NBA勇士隊「浪花弟」湯普森（Klay Thompson）的合約將在明年季末到期，屆時無論轉隊或留下都會影響勇士隊的未來，不過湯普森的老爸老湯普森（Mychal Thompson）認為湯普森哪裡都不去

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦