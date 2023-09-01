PLG／SBL得分、籃板雙冠王回鍋 布依德重披夢想家戰袍

福爾摩沙夢想家球團在日前宣布新賽季前兩位洋將為吉爾貝克（Brandon Gilbeck）與新面孔貝札尼什維利（Giorgi Bezhanishvili）後，今天再公布新賽季第3位洋將為上季在SBL拿下得分、籃板雙冠王的前洋將布依德（Julian Boyd），新賽季將再次披上42號球衣征戰PLG。

現年33歲的布依德，曾於2021-22年賽季與夢想家合作，當年他繳出場均18.9分、11.1籃板、2.3助攻的表現，也曾拿下PLG單月MVP，是陣中倚賴的得分要角。2022-23年球季，他加盟SBL彰化柏力力隊，場均攻下25.5分、14籃板，另有1.8抄截及1.4阻攻，整體投籃命中率近六成，更有超過三成的外線成績，除了奪得年度得分王、年度籃板王，成為聯盟史上第六位同時獲得此兩獎項的球員，更榮獲年度最佳外援以及年度第一隊的殊榮。

夢想家總經理韓駿鎧表示，布依德身體素質優良、對抗性佳，更非常熟悉亞洲及台灣球風，「大家對於他撕裂禁區的破壞力以及保護籃板的能力應該都不陌生，但我們更看中的是他能夠凝聚、提升球隊氣氛，是一位不貪功、以團隊至上的優秀球員，除此之外，他也擁有非常積極的訓練態度，這股拚勁能夠鼓舞隊友也能感染球迷，非常期待他的回歸。」

布依德表示，很興奮能夠再度回到夢想家，「夢想家是一個很溫暖的團隊，大家的相處模式都很像家人，一想到能與老隊友重聚，在熟悉的環境中與最好的球迷一起出戰，重溫過去的氛圍，我就感到非常開心。」對於新賽季的期待，他更提到，「希望在今年我能與大家一同將團隊化學效應提升到更高的水平，完成我們的目標。」