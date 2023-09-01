男籃世界盃／日本再1勝就能奪奧運門票 若輸17分則近乎絕緣

日本男籃昨天在世界盃17至32名排名賽中，以86：77擊敗委內瑞拉，只要明天擊敗維德角就能鎖定亞洲第1，取得巴黎奧運資格，如果輸球會產生變數。

根據規則，17至32排名賽分成4組，會先比小組排名、再比整體戰績。如果小組內球隊戰績相同，則會比較彼此對戰淨勝分，決定小組名次。

以日本的O組來說，如果日本贏維德角確定O組第1，且亞洲球隊只會有日本是3勝，因此確定拿到門票。如果芬蘭贏委內瑞拉，日本輸維德角16分(含)以內，將會排O組第2；若輸17分以上，就會掉到O組第3；假設芬蘭輸委內瑞拉，日本輸維德角，則會維持O組第2。

本屆男籃世界盃有6支亞洲隊伍，只要戰績最佳，就能取得巴黎奧運門票。日本目前2勝2敗，黎巴嫩和中國1勝3敗，伊朗、菲律賓及約旦都是0勝4敗，除黎巴嫩外都確定無法小組第1。黎巴嫩想小組第1，必須贏伊朗且法國要輸象牙海岸3到14分。

總結來說，日本只要擊敗維德角就確定以O組第1之姿拿到奧運門票。若輸球排O組第2，由於自身有淨勝分差優勢，只要輸維德角16分內，仍有極高機率擠身奧運。但如果輸17分以上掉到O組第3就相當危險了，因為照目前態勢來看，勢必會有亞洲國家搶下小組第2。