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男籃世界盃／比江島慎如真人版三井壽！FIBA：灌籃高手續集
世界盃男籃17到32排名賽昨天展開，日本對上委內瑞拉陷入苦戰，末節落後分差一度達雙位數，但老將比江島慎挺身而出，多次高難度出手狂飆17分，再度率日本大逆轉成功，眾多網友直呼他就像《灌籃高手》三井壽，FIBA官方推特也讚嘆：「灌籃高手續集。」
比江島慎全場全場12投8中、三分球7投6中，攻下全隊最高23分，當中有17分在末節得到，毫無懸念獲選單場最佳球員，日本網友紛紛大讚，「原來三井壽真的存在」、「就像山王戰的三井壽」、「比江島Zone」。
比江島賽後表示，「我想教練把我留在球隊裡，可能就是希望我來拯救球隊。包含上屆世界盃，我經歷過無數不甘心，渡邊雄太、馬場雄大及富樫勇樹等人也是，我們這些擁有經歷的球員能帶領球隊，真是太好了。」
本屆男籃世界盃有6支亞洲隊伍，只要戰績最佳，就能收下巴黎奧運門票。日本目前2勝2敗，下一戰擊敗維德角就能鎖定第1，如果輸球則要比分組排名和淨勝分。
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