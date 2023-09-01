男籃世界盃／比江島慎鬼神演出 日教頭讚：他縱觀全局

日本男籃昨天在世界盃17至32名分組排名賽中，於整場比賽大半時間都落後委內瑞拉的情況下，靠著末節比江島慎與河村勇輝的聯手出擊，最終逆轉勝出，並在奧運門票爭奪上持續保持領先，而賽後日本隊總教練霍瓦斯（Tom Hovasse）在談到比江島慎的末節17分表現時，也稱讚他一直都是一名能縱觀全局的選手。

過去曾多次來台參加瓊斯盃的比江島慎，是今年日本隊陣中最資深的球員之一，而昨天他也發揮自己的價值，在日本一度15分落後的情況下，在末節投進4顆三分球拿下17分，加上這次世界盃打響名號的河村勇輝也挹注9分，幫助日本單節猛轟33分逆轉勝出，只要明天與維德角一戰再度勝出，就能在相隔48年後再度自力取得奧運門票。

昨天攻下19分、11助攻的河村勇輝在賽後受訪時也表示，球隊已經做好成為亞洲第一的準備，「儘管這是一場很艱困的排名賽，但我有很強烈的企圖心要達成我們的目標，那就是成為亞洲第一名。」

而總教練霍瓦斯在談到老將比江島慎的適時挺身而出時也說：「他是一名很有經驗的球員，而且不會只是看著前方，總是縱觀全局，他發現當我們無法得分時，他就會跳出來做這件事，我們必須給予他所有的讚美，他帶領了這支球隊，這是非常驚人的。」