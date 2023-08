男籃世界盃／比江島慎鬼神演出 末節17分助日本逆轉勝

儘管無緣16強賽,但這次世界盃男籃賽地主日本今天仍是在第二階段分組賽中面對委內瑞拉打出精彩一戰,在整場比賽都落後的情況下,末節靠著比江島慎單節命中4顆三分球拿下17分的鬼神般表現,團隊單節猛轟33分,以86:77逆轉委內瑞拉,距離巴黎奧運參賽門票僅差最後一厘路。

首節委內瑞拉後衛紹奧(Garly Sojo)就火力全開,單節投進兩顆三分球拿下12分,不過日本隊第一節後段在富樫勇樹砍進三分球後,渡邊雄太更與富永啟生上演了一次精彩的快攻搭配,緊咬比數不放。

第二節初日本卻出現進攻亂流,讓委內瑞拉拉出一波8:0攻勢,將領先優勢擴大到雙位數,但河村勇輝適時挺身而出完成「三分打」,緊接著吉井裕鷹、渡邊雄太連得4分,領軍打出7:0的反擊,上半場打完日本也追到5分差距。

易籃後日本隊延續攻勢,渡邊雄太連續命中兩顆三分球,也讓兩隊回到拉鋸戰,儘管第四節委內瑞拉再度取得雙位數領先,但該節最後4分半鐘日本比江島慎命中三分球後,日本打出一波15:2的攻勢,追到僅剩2分差距。

比賽最後2分16秒,渡邊雄太快攻上籃製造對手犯規後站上罰球線,並以2罰俱中幫助日本追到1分差,下一波進攻委內瑞拉發生失誤後,日本隊的反快攻馬場雄大助攻給比江島慎完成「三分打」,日本隊在倒數1分55秒反超前比數,隨後河村勇輝、比江島慎又連續補上兩記三分球穩住勝局,終場日本就以9分差距逆轉勝出,巴黎奧運門票幾乎已收入囊中。

日本今天以比江島慎拿下23分表現最佳,河村勇輝則有19分、11助攻雙十演出,渡邊雄太則拿下21分、8籃板。

Japan's Yudai Baba and Makoto Hiejima's CLUTCH moment to take the lead in the dying moments of the 4th quarter vs. Venezuela 🥶pic.twitter.com/OsHm5dLEy3