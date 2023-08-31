T1聯盟／曾攜手顏行書奪冠 周俊三擔任台啤雲豹顧問 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
SBL台灣啤酒籃球隊教練周俊三將擔任台啤雲豹顧問。圖／台啤雲豹提供
SBL台灣啤酒籃球隊教練周俊三將擔任台啤雲豹顧問。圖／台啤雲豹提供

台啤雲豹職業籃球隊今天宣佈，由SBL超級籃球聯賽台灣啤酒籃球隊教練周俊三擔任球團顧問，負責球隊建議整合和比賽臨場監督，並將與教練團和管理層密切合作，提供針對策略和執行的建議，球團希望藉由他的深厚籃球專業知識和領導力來幫助球隊。

周俊三過去在SBL曾率隊創下開季最長20連勝紀錄，並連續兩年奪得最佳教練頭銜，未來將為台啤雲豹帶來穩定的發展方向，他說：「這是一個非常難得的緣分，藉由台啤與雲豹隊結盟後，我來到了台啤雲豹隊，我過去與顏行書營運長有一同拿下冠軍金盃，希望透過過去的合作經驗，能夠協助顏營運長，打造團隊文化，協助教練團隊，達成球團目標。」

台啤雲豹球團表示，相當期待周俊三教練的參與，能為台啤雲豹帶來更多經驗和策略層面的支持，從而提升球隊的整體實力，也會為球員的發展和整體競技水平提供有價值的見解和建議。

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