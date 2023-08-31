T1聯盟／曾攜手顏行書奪冠 周俊三擔任台啤雲豹顧問
台啤雲豹職業籃球隊今天宣佈，由SBL超級籃球聯賽台灣啤酒籃球隊教練周俊三擔任球團顧問，負責球隊建議整合和比賽臨場監督，並將與教練團和管理層密切合作，提供針對策略和執行的建議，球團希望藉由他的深厚籃球專業知識和領導力來幫助球隊。
周俊三過去在SBL曾率隊創下開季最長20連勝紀錄，並連續兩年奪得最佳教練頭銜，未來將為台啤雲豹帶來穩定的發展方向，他說：「這是一個非常難得的緣分，藉由台啤與雲豹隊結盟後，我來到了台啤雲豹隊，我過去與顏行書營運長有一同拿下冠軍金盃，希望透過過去的合作經驗，能夠協助顏營運長，打造團隊文化，協助教練團隊，達成球團目標。」
台啤雲豹球團表示，相當期待周俊三教練的參與，能為台啤雲豹帶來更多經驗和策略層面的支持，從而提升球隊的整體實力，也會為球員的發展和整體競技水平提供有價值的見解和建議。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言