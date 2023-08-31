男籃世界盃／中國逆轉安哥拉 搶巴黎奧運門票沒絕望

第一階段1勝難求的中國大陸隊，男籃世界盃勝場終於在今天開張，第二階段首戰面對安哥拉隊打出逆轉勝，在胡金秋20分、歸化李凱爾17分領軍下以83：76開胡，爭取巴黎奧運資格保有一線生機。

中國上半場最多陷入10分落後，但第二節36：43落後下打出8：0攻勢，一度取得44：43領先，雖被安哥拉馬上打進超前球，不過趙睿最後25秒2罰1中追平比數，讓兩軍以45：45進入下半場。

第三節胡明軒外線率先破網，3分50秒胡金秋完成「3分打」後領先擴大到60：54，1分32秒胡金秋切入再得手，加上周琦讀秒階段補籃成功、李凱爾最後18秒2罰俱中，讓中國三節打完反取得69：59領先。

中國第四節再打出5：0的開節攻勢，最多領先到16分，安哥拉想靠外線追分但命中率不見起色，讀秒階段雖將差距縮小到個位數但為時已晚，最終中國就以83：76迎接本屆世界盃首勝。

今年世界盃男籃賽攸關巴黎奧運資格，扣除地主法國，美洲、歐洲排名前2，以及亞洲、非洲、大洋洲排名最佳的球隊可取得巴黎奧運門票，晉級16強的澳洲率先拿下席位。亞洲隊伍以第一階段拿下1勝的日本機會最佳，第一階段全敗的中國今天開胡，仍有機會爭取亞洲第一的巴黎門票。

依照世界盃賽制，落入17到32名排名賽的隊伍，帶著第一階段戰績分到4組，再進行2場分組賽後，分組龍頭排名17到第20，分組第2排到21到24名，以此類推，不會再進行後續排名賽程。