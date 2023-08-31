男籃世界盃／德國上屆第18變奪冠熱門 施羅德：想寫歷史

2019年德國在世界盃男籃只取得第18名戰績，4年後他們捲土重來，賽前官方實力榜排名第2，小組賽更是不負眾望3連勝晉級。

德國球員陣容與上屆相比，多了效力魔術隊的M.華格納（Mo Wagner）和F.華格納（Franz Wagner）兩兄弟。不過施羅德（Dennis Schroder）才是德國崛起最大因素，他去年帶領在歐錦賽場均20.2分7.2助攻，率德國得到睽違17年的歐錦賽銅牌。

當被問到本屆世界盃有何期待，施羅德表示，「去年我們得到銅牌，我們期待這次挑戰，會努力付出一切，讓我們團隊再次書寫歷史。」

德國這次被分在堪稱死亡之組的E組，對手有去年東京奧運銅牌澳洲、歐錦賽8強芬蘭及日本，不過他們仍3連勝晉級。德國隊教頭賀柏特（Gordie Herbert）表示，「以3勝0敗晉級是好事，但我們想做的事才剛開始。山頂就在這，我們已經爬了一半，還有更高的期望。」