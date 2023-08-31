快訊

國軍爆醜聞！嘉義中坑逾20名新兵營內大亂鬥 陸軍證實已送法辦

iPhone 15系列9色實機照曝光 遭評「顏色史上最無聊」：都是灰、灰、灰

海葵恐海陸警齊發！這時可能侵台降豪雨 北部、東北部首當其衝

男籃世界盃／德國上屆第18變奪冠熱門 施羅德：想寫歷史

聯合新聞網／ 綜合報導
施羅德(右)。 法新社
施羅德(右)。 法新社

2019年德國在世界盃男籃只取得第18名戰績，4年後他們捲土重來，賽前官方實力榜排名第2，小組賽更是不負眾望3連勝晉級。

德國球員陣容與上屆相比，多了效力魔術隊的M.華格納（Mo Wagner）和F.華格納（Franz Wagner）兩兄弟。不過施羅德（Dennis Schroder）才是德國崛起最大因素，他去年帶領在歐錦賽場均20.2分7.2助攻，率德國得到睽違17年的歐錦賽銅牌。

當被問到本屆世界盃有何期待，施羅德表示，「去年我們得到銅牌，我們期待這次挑戰，會努力付出一切，讓我們團隊再次書寫歷史。」

德國這次被分在堪稱死亡之組的E組，對手有去年東京奧運銅牌澳洲、歐錦賽8強芬蘭及日本，不過他們仍3連勝晉級。德國隊教頭賀柏特（Gordie Herbert）表示，「以3勝0敗晉級是好事，但我們想做的事才剛開始。山頂就在這，我們已經爬了一半，還有更高的期望。」

Dennis Schroder

相關新聞

男籃世界盃／中國輸波多黎各吞3連敗 王哲林爛到上微博熱搜

世界盃男籃火熱進行中，昨天迎來小組賽最後一天賽程，中國以89：107不敵波多黎各，吞下3連敗，無緣晉級16強。曾兩度拿下CBA最有價值球員的中鋒王哲林，因表現不佳被網友罵爆，還一度登上微博熱搜榜第1。

男籃世界盃／下場對戰唐西奇 澳洲吉迪：大家都來看他的

澳洲與斯洛維尼亞在本屆的世界盃男籃賽雙雙挺進16強賽後，將在明天正面交鋒，而兩隊當家後衛吉迪（Josh Giddey）與...

男籃世界盃／奧運門票之爭 日本機會最大、中國拉警報

世界盃男籃賽在昨天16強出爐後，也開出本屆7張巴黎奧運門票中的第1張，給大洋洲唯一晉級16強的澳洲，而剩下6張門票也將在...

NBA／發文祝福易建聯退休 林書豪：感謝你幫黃皮膚小孩追夢

中國大陸籃球名將易建聯昨天宣布退休，結束21年職業生涯。同樣曾在NBA和CBA兩個聯盟打拼的「哈佛小子」林書豪，也在個人社群發文祝福這位籃壇傳奇選手。 易建聯2007年選秀會被公鹿隊以首輪第6順

男籃世界盃／英格倫從先發降為板凳 美國隊教頭柯爾解釋原因

美國男籃前鋒英格倫（Brandon Ingram）在本屆世界盃表現低迷，昨晚美國對陣約旦，他的先發位置被哈特（Josh Hart）取代，總教練柯爾（Steve Kerr）也解釋為何做這項調度。

男籃世界盃／澳洲晉16強奪巴黎奧運門票 西蒙斯喊為國出征

攸關巴黎奧運參賽資格的世界盃男籃賽在昨天賽程落幕後16強名單出爐，其中澳洲也成為唯一一支挺進到16強賽的大洋洲球隊，成為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦