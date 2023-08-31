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NBA／曾有球員大麻吸太多被他交易 庫班：影響球隊文化

聯合新聞網／ 綜合報導
庫班。 路透
庫班。 路透

許多NBA球員愛抽大麻不是秘密，聯盟新版勞資協議不再禁止球員吸食大麻。獨行俠隊老闆庫班（Mark Cuban）近日受訪時承認，自己曾將愛抽大麻的球員交易掉。

太陽隊巨星杜蘭特（Kevin Durant）是知名大麻支持者，他今年7月談到聯盟大麻合法化時表示，「這是NBA，每個人都在使用，就像喝葡萄酒一樣。」

庫班近日上貝佛利（Patrick Beverley）的節目時透露，「我沒在說謊，我曾交易一些球員，因為他們抽太多大麻。吸大麻不是問題，問題是使用頻率，以及如何影響球隊文化，每個人都在抽？重點不是這。曾經有人是你走進飯店大門，就知道他躺在地上。」

庫班過去經常插手球隊交易，備受球迷批評。今年選秀夜獨行俠操盤大獲外界好評，庫班後來老實承認，「我不會再插手了，我去年學到教訓。」

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