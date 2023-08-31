男籃世界盃／英格倫從先發降為板凳 美國隊教頭柯爾解釋原因

美國男籃前鋒英格倫（Brandon Ingram）在本屆世界盃表現低迷，昨晚美國對陣約旦，他的先發位置被哈特（Josh Hart）取代，總教練柯爾（Steve Kerr）也解釋為何做這項調度。

本屆美國男籃只有4名球員入選過NBA明星賽，英格倫正是其中一位。外界原預期他可扛起進攻重責，結果他從熱身賽起就適應不良，正賽也未好轉。他先前受訪時表示，「這與我習慣的事完全不同，球隊正在贏球，所以我不能自私地為自己想，現在對我來說有點沮喪，我想找出更有效率的打法。」

昨天柯爾決定將英格倫放到板凳席，柯爾解釋，「我們想試看看不同陣容，FIBA只有幾周時間能弄清你的球隊，不像NBA有6到8個月。因此我把哈特放在先發組，英格倫放在板凳組，看是否合適。這場比賽不激烈，但2組都表現很好，我們會再看看。」

柯爾也稱讚哈特、布里吉斯（Mikal Bridges）及愛德華（Anthony Edwards）對球的壓迫，他說，「過去幾場我們開局不理想，因此這場能早早取得領先，感覺很好。他們在前5分鐘對持球者施加壓力，奠定基礎，這是美國隊一直在尋找的事情。」

身高193公分的哈特上季在NBA場均9.8分7.8籃板3.8助攻，昨天他上場17分鐘只得2分，但狂摘全場最高的12個籃板，連2戰籃板達雙位數。英格倫則上場15分鐘，7投3中拿到7分5籃板，表現有稍微提升。