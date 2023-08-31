男籃世界盃／16強分組情勢分析 斯洛維尼亞想晉8強不好過

世界盃男籃賽16強名單出爐，第2階段分組賽將在明天點燃戰火，分組前2名球隊將晉級8強淘汰賽，且首日就將上演精彩好戲，由斯洛維尼亞對戰澳洲，而塞爾維亞將碰上義大利。

世界盃男籃預賽落幕後，16強隊伍全數出爐，根據巴黎奧運參賽資格規定，今年世界盃美洲、歐洲戰績最佳的前2名球隊，與非洲、亞洲、大洋洲戰績最佳隊伍，可直接取得巴黎奧運的參賽門票，澳洲成為大洋洲唯一躋身16強的隊伍，確定提前取得奧運資格。

世界盃16強複賽將繼續在日本、菲律賓、印尼3地舉辦，晉級16強隊伍將帶著預賽戰績前進複賽，並分成4組，分別為I組的塞爾維亞、多明尼加、義大利、波多黎各；J組美國、立陶宛、蒙特內哥羅、希臘；K組斯洛維尼亞、德國、澳洲、喬治亞；L組加拿大、西班牙、 巴西、拉脫維亞。

在第2階段分組賽各隊將進行2場比賽，且不會對上第1階段已經交手過的球隊，最終將取分組前2名球隊，晉級8強賽。

其中，I組部分，形成塞爾維亞、多明尼加與義大利3強鼎立的狀態，尤其是塞爾維亞在預賽3場比賽平均勝分超過30分，展現強大的團隊攻防能力。

至於NBA明尼蘇達灰狼隊一哥湯斯（Karl-AnthonyTowns）率領的多明尼加，儘管在前3戰都是險勝對手，但擊敗強敵義大利，證明他們擁有打敗任何對手的可能性，這也將讓I組晉級情勢難以預測。

相較之下，由美國與立陶宛領銜的J組，可能形成強弱較為分明的局勢，尤其美國在預賽3場比賽合計淨勝對手103分，僅次於加拿大，有望靠著強大的進攻火力直取8強門票。

至於K組的8強門票爭奪戰，將在明天上演關鍵戰，由斯洛維尼亞出戰澳洲，其中達拉斯獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）在預賽3場比賽打完後，以平均得分30分暫居大會得分王。

不過，面對陣中擁有9名NBA現役球員的澳洲，斯洛維尼亞恐將陷入苦戰，加上分組賽第2場比賽還將對上德國，晉級8強之路，可說是關關難過。

L組的加拿大預賽階段在奧克拉荷馬雷霆的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍下，展現強大的進攻火力，團隊平均得分108分高居所有球隊之冠，儘管與衛冕軍西班牙之戰的勝負難料，但想從分組脫穎而出、晉級8強，預料將不會有太大難度。