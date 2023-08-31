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男籃世界盃／下場對戰唐西奇 澳洲吉迪：大家都來看他

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
澳洲吉迪（左）與斯洛維尼亞唐西奇(右)兩大後衛將在世界盃正面對決。 美聯社、路透
澳洲吉迪（左）與斯洛維尼亞唐西奇(右)兩大後衛將在世界盃正面對決。 美聯社、路透

澳洲與斯洛維尼亞在本屆的世界盃男籃賽雙雙挺進16強賽後，將在明天正面交鋒，而兩隊當家後衛吉迪（Josh Giddey）與唐西奇（Luka Doncic）間的對決也將成為本場比賽焦點，吉迪也不諱言的表示，這次世界盃很多人都是來看唐西奇，但澳洲陣中也將有優異的防守球員來阻止他。

澳洲在日前以109：89擊敗日本後，分組賽以2勝1敗成績晉級到16強賽，並將在16強分組賽首戰就遭遇首輪拿下3連勝的斯洛維尼亞，以及目前暫居大會得分王的唐西奇，對於澳洲來說想要晉級到接下來的8強淘汰賽階段，斯洛維尼亞將成為不得不擊敗的對手。

其中唐西奇在第一階段3場比賽中繳出平均30分、7助攻、7.7籃板的亮眼數據，除了得分暫居領先外，助攻與籃板也都名列前茅，成為斯洛維尼亞目前仍保持不敗的最大關鍵。

至於在團隊戰力更加完整的澳洲陣中，吉迪雖然平均得分19分遠不如唐西奇，但他每場比賽也能送出7.3次助攻與抓下5籃板，這讓他與唐西奇在明天的對位將成為一大看點。

而吉迪在談到將與斯洛維尼亞和唐西奇一事時也說：「這會很有趣，顯然很多人都是來看他比賽，他為斯洛維尼亞扛起重擔，所以我們很多的比賽計畫將都會圍繞著他，就像我們對付馬卡南（Lauri Markkanen）和渡邊雄太一樣，我們能夠與擁有超級巨星或是NBA球隊的球員交手，而唐西奇是個完全不同水平的對手，但我們陣中有格林（Josh Green）、賽布爾（Matisse Thybulle）這類型的球員，他們會扛下這份工作，我們會做好準備，一場一場來，然後繼續前進。」

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