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NBA／公鹿補強後場！網羅去年選秀首輪華盛頓

聯合新聞網／ 綜合報導
華盛頓和公鹿簽下雙向合約。 法新社
華盛頓和公鹿簽下雙向合約。 法新社

上季止步季後賽首輪的公鹿隊發動補強，將和去年選秀第29順位的華盛頓（TyTy Washington Jr.）簽下雙向合約，補強後場戰力。

華盛頓身高191公分主打控衛，出身籃球名校肯塔基大學。他去年被火箭隊選入後，總共出賽31場，平均4.7分1.5籃板1.5助攻，整體命中率36.3%、三分球命中率23.7%。雖然他在NBA表現不佳，但在發展聯盟表現出色，曾有單場53分表現。

華盛頓休賽季先被火箭交易到老鷹隊，再被送到雷霆隊，由於雷霆球員名單爆滿，選擇裁掉他。公鹿休賽季失去卡特（Jevon Carter），目前陣中除哈勒戴（Jrue Holiday）外，沒有其他合格控衛，華盛頓有機會得到上場時間。

公鹿

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