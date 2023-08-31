快訊

與蔣萬安合拍動物園影片挨親綠醫師批 百萬網紅公開合約：沒收一毛錢

北中南3捷運塗鴉案偵破、2歹徒3度變裝已離境 偵破關鍵是這個

直播／得獎公布！2023《台灣米其林指南》上榜名單持續更新

NBA／曾讓詹皇氣瘋、在網路上護航自己 資深裁判路易斯退休

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯上季因不滿裁判路易斯（Eric Lewis）犯規漏吹而氣瘋。 美聯社
詹姆斯上季因不滿裁判路易斯（Eric Lewis）犯規漏吹而氣瘋。 美聯社

湖人巨星詹姆斯（LeBron James）曾在今年1月面對塞爾蒂克隊比賽中，因不滿裁判路易斯（Eric Lewis）犯規漏吹，上演驚天一跪。路易斯後來在5月疑似開小號和網友吵架，遭聯盟調查，如今卻傳出他要退休的消息。

路易斯生涯執教超過1000場比賽，是聯盟等級最高的裁判之一。今年1月29日湖人作客塞爾蒂克比賽中，詹姆斯最後一攻上籃被泰托姆（Jayson Tatum）犯規，但沒有響哨，詹姆斯當下不敢置信地抱頭單腳跪下激動喊冤，仍無法挽回結果，最終湖人在延長賽落敗，此事引發熱議，路易斯身家背景也被網友肉搜。

路易斯。 美聯社
路易斯。 美聯社

今年總冠軍賽開打前，有網友發現推特用戶「Blair Cuttliff」會回應許多聯盟判決的問題，並且為路易斯和其他裁判的吹判進行辯護，因此網友懷疑這可能是路易斯的私人社群帳號，聯盟得知後也展開調查。

路易斯上季之前已連4年擔任總冠軍賽裁判，不過今年他沒被選入。他最後一次執法是在美國時間5月16日，比賽為湖人與金塊隊西區冠軍賽第1戰。路易斯退休後，聯盟也停止對社群帳號事件的調查。

LeBron James

相關新聞

男籃世界盃／澳洲晉16強奪巴黎奧運門票 西蒙斯喊為國出征

攸關巴黎奧運參賽資格的世界盃男籃賽在昨天賽程落幕後16強名單出爐，其中澳洲也成為唯一一支挺進到16強賽的大洋洲球隊，成為...

NBA／曾讓詹皇氣瘋、在網路上護航自己 資深裁判路易斯退休

湖人巨星詹姆斯（LeBron James）曾在今年1月面對塞爾蒂克隊比賽中，因不滿裁判路易斯（Eric Lewis）犯規漏吹，上演驚天一跪。路易斯後來在5月疑似開小號和網友吵架，遭聯盟調查，如今卻傳出

男籃世界盃／16強出爐 唐西奇率斯洛維尼亞分組第一晉級

世界盃男籃16強今天全數出爐，由美國職籃NBA達拉斯獨行俠球星唐西奇率領的斯洛維尼亞，最後一場預賽以92比77擊敗維德角...

男籃世界盃／塞爾維亞輕取南蘇丹 拿下3連勝前進16強

塞爾維亞今天在世界盃男籃分組預賽最終戰，靠著兩名NBA球星鮑格達諾維奇與約維奇聯手攻下48分，以115比83痛宰南蘇丹，...

世界盃男籃小組賽賽程及戰績表 美國大勝約旦48分奪3連勝

世界盃男籃賽於8月25日起在菲律賓及日本開打，32強爭奪冠軍，多名NBA好手參與，爭取冠軍以取得前進明年巴黎奧運資格。

男籃世界盃／「約旦Kobe」也擋不住 美國破百輕鬆奪3連勝

今天迎接男籃世界盃分組最終戰，美國隊面對約旦隊先聲奪人，首節就取得31：12領先，其中愛德華（Anthony Edwar...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦