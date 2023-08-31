NBA／曾讓詹皇氣瘋、在網路上護航自己 資深裁判路易斯退休

湖人巨星詹姆斯（LeBron James）曾在今年1月面對塞爾蒂克隊比賽中，因不滿裁判路易斯（Eric Lewis）犯規漏吹，上演驚天一跪。路易斯後來在5月疑似開小號和網友吵架，遭聯盟調查，如今卻傳出他要退休的消息。

路易斯生涯執教超過1000場比賽，是聯盟等級最高的裁判之一。今年1月29日湖人作客塞爾蒂克比賽中，詹姆斯最後一攻上籃被泰托姆（Jayson Tatum）犯規，但沒有響哨，詹姆斯當下不敢置信地抱頭單腳跪下激動喊冤，仍無法挽回結果，最終湖人在延長賽落敗，此事引發熱議，路易斯身家背景也被網友肉搜。

LeBron furious pic.twitter.com/cN2K6chCSf — Oh no he didn't (@ohnohedidnt24) 2023年1月29日

路易斯。 美聯社

今年總冠軍賽開打前，有網友發現推特用戶「Blair Cuttliff」會回應許多聯盟判決的問題，並且為路易斯和其他裁判的吹判進行辯護，因此網友懷疑這可能是路易斯的私人社群帳號，聯盟得知後也展開調查。

路易斯上季之前已連4年擔任總冠軍賽裁判，不過今年他沒被選入。他最後一次執法是在美國時間5月16日，比賽為湖人與金塊隊西區冠軍賽第1戰。路易斯退休後，聯盟也停止對社群帳號事件的調查。