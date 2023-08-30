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男籃世界盃／塞爾維亞輕取南蘇丹 拿下3連勝前進16強

中央社／ 台北30日電
塞爾維亞在世界盃男籃分組預賽最終戰，靠著兩名NBA球星鮑格達諾維奇與約維奇聯手攻下48分，以115比83痛宰南蘇丹，拿下3連勝，以B組龍頭前進16強。 新華社
塞爾維亞在世界盃男籃分組預賽最終戰，靠著兩名NBA球星鮑格達諾維奇與約維奇聯手攻下48分，以115比83痛宰南蘇丹，拿下3連勝，以B組龍頭前進16強。 新華社

塞爾維亞今天在世界盃男籃分組預賽最終戰，靠著兩名NBA球星鮑格達諾維奇與約維奇聯手攻下48分，以115比83痛宰南蘇丹，拿下3連勝，以B組龍頭前進16強。

世界盃男籃分組預賽賽在日本、菲律賓、印尼3地舉辦，今天是預賽最後一天賽事，賽前已有10支球隊提前晉級，分別是美國、西班牙、加拿大、蒙特內哥羅、立陶宛、拉脫維亞、德國、澳洲、多明尼加、義大利，還剩6張門票尚未底定。

塞爾維亞在B組預賽首戰大勝中國42分，第2戰則以94比77輕取波多黎各，今天小組賽最終戰與南蘇丹碰頭。

塞爾維亞首節取得30比20領先，次節提升防守強度，加上多布里奇 （Ognjen Dobric）、鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）在三分線外開火，將比分拉開至56比39。

雙方易籃後，約維奇（Nikola Jovic）連續命中三分球，塞爾維亞一度領先多達29分，南蘇丹隨後展開反攻，將差距縮小至18分，而塞爾維亞決勝節繼續擴大領先分差，最終以32分差距贏得勝利。

塞爾維亞今天6人得分雙位數，約維奇9投全中，攻下全隊最高25分，而鮑格達諾維奇進帳23分，三分線9投6中，手感火熱，外加送出9助攻。

塞爾維亞小組賽3戰全勝，以B組第1挺進16強，而誰能拿下B組第2，將視晚間中國與波多黎各戰況而定。

至於F組喬治亞迎戰委內瑞拉，以70比59勝出，成為F組第1支晉級的隊伍。

賽前已確定晉級的美國今天全員得分，以110比62大勝約旦，拿下C組3連勝，晚間希臘與紐西蘭交手，將爭奪最後前進16強的機會。

G組西班牙已確定以小組第1晉級，而巴西與象牙海岸賽前同為1勝1敗，今天獲勝的一方就能搶下分組第2，最終巴西以89比77氣走象牙海岸，16強門票到手。

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