男籃世界盃／巨塔哈達迪帶傷最後一舞 隊友：他是伊朗傳奇

身高218公分的伊朗傳奇哈達迪（Hamed Haddadi）已38歲，儘管他年初遭遇嚴重跟腱傷勢，他仍決定披上國家隊戰袍，第4度為伊朗征戰世界盃，他受訪時也透露，這是他世界盃最後一舞。

伊朗首戰以59：100慘遭巴西血洗；第2戰面對象牙海岸，伊朗又以69：71含恨輸球，確定無緣16強，今天最後一戰則是要對世界強權西班牙，接下來將要打17至32名排名賽。儘管哈達迪並不是100%健康，仍在球場全力以赴，場均9.5分6.0籃板，火鍋數上升到世界盃史上第5。

哈達迪拿過4次亞錦賽MVP，3度幫伊朗奪冠，參加過2屆奧運及4屆世界盃。他受訪時承認，「8個月前我的跟腱受重傷，癒合速度不快。不過我的醫生、家人及妻子每天都在鼓勵我，為了回到球場我非常努力。我很自豪能參加第4次世界盃，幫助我的隊友和球隊。」

他受訪時談到2場慘敗，「我們正在尋找未來，對年輕球員來說，參加大比賽是好事，我嘗試幫助他們打得更好，他們都是優秀球員，只是經驗不夠。」哈達迪透露，「這是我最後一屆世界盃，所以我想到這打球，我的隊友都說這是最後一舞。」

哈達迪不只是一名籃球員，他是伊朗籃球員的偶像和榜樣，他的領導力和奉獻精神激勵無數年輕球員，與他奮戰多年的隊友卡茲米（Arsalan Kazemi）就表示，「他是我們的傳奇，伊朗史上最偉大籃球員。他正努力從傷勢中恢復，盡力和球隊待一起，用任何方式幫助我們。我相信當他從國家隊正式退休時，所有人都會想念他。」