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NBA／想打巴黎奧運 籃網西蒙斯：現在狀況百分百

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
2013年後就沒為澳洲隊出賽的西蒙斯，希望明年能參加巴黎奧運。 法新社
2013年後就沒為澳洲隊出賽的西蒙斯，希望明年能參加巴黎奧運。 法新社

3度入選NBA全明星賽的西蒙斯（Ben Simmons），生涯前4個球季都效力76人隊，去年2月被交易到籃網隊，但「舊愛還是最美」，近期受訪透露費城就像第二個家，且也準備好新賽季打出全明星身手，揮別過去2年的低潮狀態，更打算重返澳洲國家隊出戰明年巴黎奧運。

27歲的西蒙斯，2021到22賽季因心理健康和背傷問題，整季都沒上陣，上季也因膝傷和背傷，只為籃網打了42場比賽，留下場均6.9分、6.3籃板和6.1助攻數據。

今年休季期間在邁阿密訓練的西蒙斯表示，狀態已經恢復到百分之百，很期待新球季的到來，「對我來說，回歸打出統治表現會很棒，我不打算打得像去年的我，因為那離我該有的樣子太遠了。」

2022年4月動了背部手術的西蒙斯提到，其實自己上季不該出賽，且自身處境有多糟糕，外人根本無法了解，不過現在已經回到百分百狀態，和前東家76人也已經和解，很樂意回到費城。

「我對費城充滿愛，人們總是問我『如果再被交易，你想去哪？』我總是回說『就是費城，費城是我第二個家』。」西蒙斯表示，在76人時期學習並成長，對這座城市沒有任何負面形容。

2013年後就沒為澳洲隊出賽的西蒙斯也提到，希望明年能參加巴黎奧運，幫助東京奧運打下隊史首面獎牌的澳洲隊再挑戰頒獎台。

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