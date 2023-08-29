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男籃世界盃／逆轉秀難複製！不敵東奧銅牌澳洲 日本無緣16強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
日本隊主將渡邊雄太（圖）第四節提前犯滿，最終以89:109不敵澳洲。路透社
日本隊主將渡邊雄太（圖）第四節提前犯滿，最終以89:109不敵澳洲。路透社

日本隊前一戰克服最多18分落後，逆轉芬蘭隊奪下隊史面對歐洲隊伍的第一勝，但今天面對東京奧運銅牌澳洲隊沒能複製驚奇，上半場就落後22分，第三節雖轟下35分，但主將渡邊雄太第四節提前犯滿，澳洲最終就以109：89奪勝，搶下另一張晉級門票。

澳洲首戰擊敗芬蘭，但第二戰和德國隊拉鋸過程中吞敗，和同為1勝1敗的日本要爭取分組第2的晉級資格。首節澳洲就取得25：17領先，第二節更灌進32分，半場打完握有57：35優勢。

第三節澳洲接連快攻再打出8：3的開節攻勢，領先持續擴大，日本有馬場雄大連拿5分帶動進攻，但澳洲有庫克斯（Xavier Cooks）暴扣回應，35歲老將米爾斯（Patty Mills）第一記外線也出爐，加上格林（Josh Green）和英格斯（Joe Ingles）也加入外圍開火行列，澳洲單節再轟下30分，不過日本外圍火力也復甦，在渡邊雄太和馬場雄大聯手下緊咬比數，霍金森（Joshua Haakon Hawkinson）壓哨補籃放進日本單節第35分，三節打完將差距縮小到70：87。

第四節日本持續追分，渡邊雄太飆進外線後追到79：93，澳洲雖有吉迪（Josh Giddey）和米爾斯接連進球，日本也有富樫勇樹單場第4記三分球追分，霍金森進球後比分再追到84：97，不過吉迪在日本追分時刻個人連拿7分，澆熄日本反撲氣焰，助隊以109：89搶下第2勝。

上半場只拿2分的米爾斯，下半場拿下9分，吉迪和庫克斯更分別有26分和24分演出；日本以歸化球員霍金森33分最高，渡邊雄太24分，富樫勇樹三分球6投4中拿下14分。

渡邊雄太 日本 澳洲

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