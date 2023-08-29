NBA／挺喬丹是「GOAT」 巴克利：但詹姆斯有史上最棒故事

喬丹（Michael Jordan）和詹姆斯（LeBron James）的「GOAT之爭」是球迷間長期津津樂道的議題，近期知名球評「惡漢」巴克利（Charles Barkley）受訪時給出自己的答案，他認為喬丹的歷史最佳地位不容質疑，但也提到詹姆斯的職業生涯是體育史上最偉大的。

關於喬丹和詹姆斯誰是歷史最佳，雙方各自有擁護者，支持喬丹的人認為喬丹全盛期的主宰力無人能匹敵，6冠6FMVP的成就更是無懈可擊；而詹姆斯的粉絲則認為詹姆斯的累積數據和長期維持頂尖水準的毅力更配得起GOAT稱號。

巴克利球員時期曾多次對決喬丹，也曾被喬丹擋下冠軍路，他認為喬丹絕對是歷史最佳球員的不二人選，「我愛詹姆斯，但那些說他是GOAT而非喬丹的人應該從來沒看過喬丹打球，他們最多就看過喬丹的紀錄片《最後一舞》而已。」

不過話鋒一轉，巴克利也認同詹姆斯作為一個運動員，他的生涯故事放眼整個歷史也堪稱完美，「我不會陷入誰比誰偉大這種愚蠢的話題，但我要說的是，我認為他的故事是體育史上最棒的故事。」

巴克利說：「詹姆斯是我見過唯一一位，高中畢業進聯盟就馬上達到期待的球員，當時18歲的他進入到聯盟就能有如此表現，並且從未捲入任何麻煩，特別是在這個人手一機的時代，我認為他的故事是體育史上最棒的，我始終很欽佩他。」