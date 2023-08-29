男籃世界盃／南蘇丹籃球幕後功臣 前NBA球星：我們有很多天賦

南蘇丹昨天在世界盃男籃以89：69大勝中國，奪下隊史世界盃首勝，前公牛隊球星「魯蛋」鄧恩（Luol Deng）被視為幕後功臣。

鄧恩5歲因戰亂逃離蘇丹，後來居住英國倫敦，曾披上英國戰袍參加奧運。鄧恩生涯在NBA闖蕩15個賽季，陸續效力公牛、騎士、熱火、湖人及灰狼，公牛時期曾兩度入選全明星，2016年和湖人簽下4年7200萬美元大約，表現卻突然大退化，成為許多湖人球迷心中的糟糕回憶。

鄧恩曾效力湖人。 美聯社

鄧恩平時有投資眼光，並累積不少人脈，成為房地產大亨。南蘇丹在2011年獨立，2013年成為FIBA會員，他取得雙重國籍，開始對南蘇丹籃球做出貢獻，2019年更當上南蘇丹籃協主席。

鄧恩相信可透過體育團結南蘇丹，他將志同道合的人聚在一塊，幫助南蘇丹籃球發展。本屆南蘇丹擁有公牛後衛瓊斯（Carlik Jones）和前湖人球員加伯利耶（Wenyen Gabriel），其中加伯利耶正是南蘇丹難民。

前湖人球員加伯利耶。 歐新社

南蘇丹本屆首戰面對波多黎各，加伯利耶空中接力把球塞進籃框，向大家介紹自己來自南蘇丹，但最終仍以5分之差輸球。第二戰南蘇丹以89：69輕取中國，收下世界盃首勝，鄧恩賽後直言這對他們意義重大，「我知道這只是一場籃球比賽，但這是我們熱愛並希望進步的運動。我們是新國家，卻經歷很多事，世界盃是我們能和其他人待在一起並慶祝的地方。」

鄧恩希望球隊能繼續變強，他相信南蘇丹籃球能和其他國家抗衡，「我們擁有很多天賦，有更多球員準備崛起。不過這些需要組織去整合，我對我們球員和我們所做的事深信不疑。」