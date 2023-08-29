男籃世界盃／真的守不住 希臘主帥坦言防守對美國如空氣
相比於世界盃首戰的開局掙扎，美國隊在預賽第二場從開局就保持穩定領先，最終在進攻端多點開花的情況下，以109：81大勝沒有「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的希臘，連兩戰以至少20分之差取勝，確定進軍第二輪，賽後希臘總教練伊圖迪斯（Dimitris Itoudis）也坦言「守不住」。
美國隊這場比賽陣中12人全有得分紀錄，火力分散得相當平均，最高分為里夫斯（Austin Reaves）的15分，全隊命中率高達5成7，雖然沒有人得分特別突出，但變相展現了強大的團隊深度。
希臘總教練伊圖迪斯就認為美國隊打得輕鬆寫意，他說：「美國表現得比我們更優秀，是一支更好的隊伍，我們在場上無法照預期的方式做戰，我們希望美國進攻時能感受到我們的防守壓迫，但事實是他們有7成的得分來自兩分球，在進攻端沒有感受到我們的威脅。」
美國隊的主力後衛布朗森（Jalen Brunson）也認為美國的陣容深度讓火力不間斷，可以在場上不斷擴大領先優勢，「我們的板凳陣容堅韌且無情，他們一踏進球場就改變戰局，支持他們對待比賽的方式，對我們來說仍在學著盡快找到手感，美國隊正在變得更好，持續學習、持續成長。」
在擊敗希臘後，美國也提前拿到第二輪資格，如果下一場再擊敗約旦就能拿到小組第一，而希臘下一場則是對上紐西蘭，力拼第二張晉級門票。
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