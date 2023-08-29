男籃世界盃／里夫斯獲選單場最佳球員 好表現成美國隊團寵
湖人隊「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）成為世界盃美國男籃一員，他雖從替補出發，但連2戰繳出優異表現，幫助美國大勝對手。不只球迷及媒體讚嘆他的表現，隊友們也紛紛稱讚他，顯見他在隊內高人氣。
美國昨晚面對希臘，里夫斯拿到全隊最高的15分6助攻，獲選單場最佳球員。溜馬隊控衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）和里夫斯一起從板凳出發，兩人有多次精彩配合，他賽後發文曬出兩人合影並寫道，「板凳暴徒。」
公鹿隊波提斯（Bobby Portis）稱讚球隊的化學反應，並談到里夫斯，「他整賽季都在展現天賦，季後賽有好表現，現在也適應了FIBA，我為他開心，很高興看到他的進步。」
籃網隊布里吉斯（Mikal Bridges）則在日前稱讚里夫斯的性格，「他第一天來就很酷，一直開愚蠢的玩笑，我們關係從那開始建立。他是個怪人，他總是這樣玩個不停，當然我也會說一些笑話。」
事實上，里夫斯先前曾透露祖母是德國人，前隊友施羅德（Dennis Schroder）一直招募他到德國，但美國隊找上他，自然沒有加入德國。雙方先前已在熱身賽交手過，美國只以8分險勝，接下來兩隊可能在正賽上狹路相逢。
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