快訊

午後雷陣雨來了！4縣市大雨特報注意雷擊、強陣風

2碩士孫不婚！嬤出招：先結的給500萬...他年收百萬對象限「月薪3萬」 奇葩理由曝光

真的沒皮革！蘋果iPhone 15官方新材質手機殼曝光 網嫌棄：有點醜

男籃世界盃／里夫斯獲選單場最佳球員 好表現成美國隊團寵

聯合新聞網／ 綜合報導
里夫斯。 法新社
里夫斯。 法新社

湖人隊「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）成為世界盃美國男籃一員，他雖從替補出發，但連2戰繳出優異表現，幫助美國大勝對手。不只球迷及媒體讚嘆他的表現，隊友們也紛紛稱讚他，顯見他在隊內高人氣。

美國昨晚面對希臘，里夫斯拿到全隊最高的15分6助攻，獲選單場最佳球員。溜馬隊控衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）和里夫斯一起從板凳出發，兩人有多次精彩配合，他賽後發文曬出兩人合影並寫道，「板凳暴徒。」

公鹿隊波提斯（Bobby Portis）稱讚球隊的化學反應，並談到里夫斯，「他整賽季都在展現天賦，季後賽有好表現，現在也適應了FIBA，我為他開心，很高興看到他的進步。」

籃網隊布里吉斯（Mikal Bridges）則在日前稱讚里夫斯的性格，「他第一天來就很酷，一直開愚蠢的玩笑，我們關係從那開始建立。他是個怪人，他總是這樣玩個不停，當然我也會說一些笑話。」

事實上，里夫斯先前曾透露祖母是德國人，前隊友施羅德（Dennis Schroder）一直招募他到德國，但美國隊找上他，自然沒有加入德國。雙方先前已在熱身賽交手過，美國只以8分險勝，接下來兩隊可能在正賽上狹路相逢。

里夫斯

相關新聞

男籃世界盃／里夫斯獲選單場最佳球員 好表現成美國隊團寵

湖人隊「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）成為世界盃美國男籃一員，他雖從替補出發，但連2戰繳出優異表現，幫助美國大勝對手。不只球迷及媒體讚嘆他的表現，隊友們也紛紛稱讚他，顯見他在隊內高人氣

男籃世界盃／16歲就登世界舞台 南蘇丹16歲小將喊未來NBA見

身為今年世界盃男籃賽最年輕的球員，南蘇丹16歲中鋒馬魯阿奇（Khaman Maluach）昨天對中國隊之戰完成個人世界盃...

男籃世界盃／小丑缺陣不要緊 熱火約維奇飆三分秀長傳

身為今年世界盃最受期待的未來之星之一，塞爾維亞20歲熱火中鋒約維奇（Nikola Jovic）昨天在出戰波多黎各的比賽中...

NBA／效仿詹姆斯打超過20年？ 柯瑞不多想：還不會去打高球

勇士隊35歲當家球星柯瑞（Stephen Curry）將迎接生涯第15個NBA賽季，透露和勇士合約還有3年，對約滿後的下...

NBA／名記曝字母哥若離開公鹿 傳湖人和尼克有興趣

公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）即將取得提前續約資格，但他先前接受《紐約時報》訪問時聲稱，除非公鹿和他一樣想爭冠，否則不會提前續約。如今有消息指出，安戴托昆波若

男籃世界盃／首度扛國家隊隊長 唐西奇：在場上我得更冷靜

獨行俠巨星唐西奇（Luka Doncic）在這次世界盃擔起斯洛維尼亞隊長重任，是他職業生涯首次，首戰他也以身作則狂轟37分率隊擊敗委內瑞拉，賽後受訪時唐西奇談到擔任隊長的心態調整，也表示自己必須更沉穩

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦