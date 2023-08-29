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男籃世界盃／16歲就登世界舞台 南蘇丹16歲小將喊未來NBA見

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
南蘇丹16歲中鋒馬魯阿奇（Khaman Maluach）昨天對中國隊之戰完成個人世界盃首秀。 美聯社
南蘇丹16歲中鋒馬魯阿奇（Khaman Maluach）昨天對中國隊之戰完成個人世界盃首秀。 美聯社

身為今年世界盃男籃賽最年輕的球員，南蘇丹16歲中鋒馬魯阿奇（Khaman Maluach）昨天對中國隊之戰完成個人世界盃首秀，參與南蘇丹在世界盃的史上首勝，賽後受訪時也預告未來將會挑戰NBA舞台。

2006年在南蘇丹倫拜克出生的馬魯阿奇，從小就以難民身分在烏干達成長，並在該地接觸籃球，後來更進入塞內加爾的NBA非洲學院打球，並在NBA籃球無國界非洲訓練營中獲得MVP榮耀，不僅以16歲之齡就入選今年世界盃名單，目前也傳出包括杜克大學、UCLA和喬治城大學都有意在他高中畢業後提供獎學金給他，而馬魯阿奇甚至能以國際球員身份直接挑戰2025年NBA選秀。

9月14日才將滿17歲的馬魯阿奇也是今年世界盃最年輕的球員，在世界盃史上也僅有1986年的象牙海岸拉特（Georges Lath）以及2010年的中國郭艾倫以比馬魯阿奇還年輕幾個月的年紀登上世界盃舞台。

昨天南蘇丹出戰中國的比賽，7呎2吋的馬魯阿奇也被教練團登錄並完成生涯首秀，他替補上陣16分鐘雖然只靠著罰球拿下1分，但有6籃板、2阻攻演出，對於參與南蘇丹歷史性的一戰，他說：「這意味著很多事情，這是新的歷史，是我們第一次來到這個舞台。」

談到自己的表現，馬魯阿奇則說：「我沒有得到很多分數，但我完全不認為這有什麼大不了，因為最終我們取得了勝利，這不全與我有關，而是跟整個團隊有關。」

不僅受到美國球探的高度關注，目前任職於南蘇丹國家隊教練團的前公牛球星鄧恩（Luol Deng）也對於馬魯阿奇有相當高的期待，並認為這次世界盃將成為對他相當重要的一段經歷。

談及自己的未來時，馬魯阿奇也預告未來將會挑戰NBA舞台，對於兩年後自己會在哪裡打球，他則迅速地回答是「NBA」，「我見過很多NBA球員，知道他們有多堅強。現在我對一切持開放態度，我會決定什麼是對我有利的。」

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