NBA／效仿詹姆斯打超過20年？ 柯瑞不多想：還不會去打高爾夫

勇士隊35歲當家球星柯瑞（Stephen Curry）將迎接生涯第15個NBA賽季，透露和勇士合約還有3年，對約滿後的下一步還沒多想，拿過高球賽冠軍的他還幽默補一句說：「我現在還不會跳出去打高爾夫。」

柯瑞近期上podcast節目「Gils Arena」，被問到理想的職涯時間點，是否可能像湖人隊球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James），準備開啟生涯在NBA的第21個賽季。

柯瑞沒給直接否定答案，「但我從沒想過自己40多歲時，還在試著堅持下去，不過誰知道到時我的身體狀況和感覺會如何？」他提到，自己合約還有3年，待合約結束才是再討論的時刻。

能打到幾歲還是未知數，柯瑞倒是有一點有明確答案，「我很幸運也希望，無論打多少年，可以為同支球隊效力，成為團體的傳奇之一。」生涯只穿過勇士球衣的柯瑞還以「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）、「魔術」強森（Magic Johnson）、「德國司機」諾維茨基（Dirk Nowitzki）和馬刺退役傳奇鄧肯（Tim Duncan）為例，「這些人都幫助球隊建立文化，奪冠，且是和不同陣容，也生涯不同階段達成。」

柯瑞再強調，現在還沒多想，「我只知道我會打到38歲，在聯盟17年，我還不會跳出去打高爾夫。」