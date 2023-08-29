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男籃世界盃／小丑缺陣不要緊 熱火約維奇飆三分秀長傳

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

身為今年世界盃最受期待的未來之星之一，塞爾維亞20歲熱火中鋒約維奇（Nikola Jovic）昨天在出戰波多黎各的比賽中，不僅秀了一手精準的外線投射能力，還有精采的長傳演出，幫助塞爾維亞以94：77輕取波多黎各，收下2連勝，而約維奇的精彩表現也引發關注。

日前才剛滿20歲的約維奇，去年參加NBA選秀會在首輪第27順位被熱火選入，儘管他的未來性備受期待，不過在今年季後卻傳出可能捲入拓荒者里拉德（Damian Lillard）的交易案，但他仍是在日前的夏季聯賽中代表熱火打出亮眼成績，展現自身價值。

而在強度更高的世界盃賽場上，約維奇也在「小丑」約柯奇（Nikola Jokic）缺陣的情況下扛起重任，在日前出戰中國拿下9分、3籃板、2助攻後，昨天出戰波多黎各更是在開賽就三分砲火全開，單節投進3顆三分球，還有一次精彩的後場長傳演出，單節個人就拿下11分，全場17分4助攻3籃板。

談到約柯奇的表現，老鷹射手波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）說：「他是一位相當了不起的球員，熱火會選到他是有原因的，他是一個相當勤奮的球員，他總是在球場，總是熱愛練球，並且不斷提高自己的競技水平。」

至於約維奇則說，昨天這一勝是要送給迎接74歲生日的塞爾維亞總教練佩西奇（Svetislav Pesic）一個生日賀禮，「我想祝我們教練生日快樂，希望他能度過一次特別的生日。今天上半場我們完全照著教練組的要求，防守端也做得很好，讓他們只能下27分，且在進攻端也表現出色，但下半場我們做得並不好，讓對手投進很多三分球，但從結果來看很棒，因為我們贏，但我們不會因此太過開心。」

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