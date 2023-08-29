快訊

蘇拉颱風接近中「還會增強變胖！」彭啟明：「4縣市」最有可能放颱風假

獨／郭台銘宣布參選 郭粉揭密這原因「就是非綠最強！」

曾被勸女孩不必讀書 日本物理學家帶娃發表論文成傳奇

男籃世界盃／狂砍39分！「約旦Kobe」4分打殺進OT全場驚呼

聯合新聞網／ 綜合報導
「約旦Kobe」霍利斯‧傑佛森狂砍39分。 美聯社
「約旦Kobe」霍利斯‧傑佛森狂砍39分。 美聯社

約旦昨天在世界盃男籃賽迎戰紐西蘭，擁有「約旦Kobe」封號的歸化球員霍利斯‧傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）第四節最後10秒完成追平比分「四分打」，雖最終在延長賽以87：95敗下陣來，但他狂砍本屆賽會新高39分，獲得不少掌聲。

霍利斯‧傑佛森先前被球迷發現，打球動作神似已故傳奇布萊恩（Kobe Bryant），因此成為觀戰重點。昨天約旦面對實力較強的紐西蘭，他第四節關鍵時刻，7秒內連攻7分，帶隊進入延長賽。他總共上場43分51秒，24投12中狂砍39分9籃板4助攻，創本屆賽會單場最高得分紀錄。

比賽中不少球迷對他喊「Kobe」，他賽後表示，「這是一種榮譽，Kobe只有一個，但我感受到愛和能量，能命中那些關鍵球，上帝與我同在，Kobe肯定也是。」

約旦遺憾敗給紐西蘭後，將在30日下午4點40分面對強敵美國，晉級機會相當渺茫。不過屆時霍利斯‧傑佛森勢必將再度成為鎂光燈焦點。

相關新聞

男籃世界盃／法國淘汰成警惕 柯爾：現在競爭強度更高

美國昨天在世界盃男籃賽分組第二戰，靠著全隊9人得分在8分以上的多點開花攻勢，以109：81輕取希臘，收下2連勝後確定晉級...

男籃世界盃／小丑缺陣不要緊 熱火約維奇飆三分秀長傳

身為今年世界盃最受期待的未來之星之一，塞爾維亞20歲熱火中鋒約維奇（Nikola Jovic）昨天在出戰波多黎各的比賽中...

男籃世界盃／狂砍39分！「約旦Kobe」4分打殺進OT全場驚呼

約旦昨天在世界盃男籃賽迎戰紐西蘭，擁有「約旦Kobe」封號的歸化球員霍利斯‧傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）第四節最後10秒完成追平比分「四分打」，雖最終在延長賽以87：95敗

NBA／效仿詹姆斯打超過20年？柯瑞不多想：至少還不會去打高爾夫

勇士隊35歲當家球星柯瑞（Stephen Curry）將迎接生涯第15個NBA賽季，透露和勇士合約還有3年，對約滿後的下...

男籃世界盃／點點開花轟下希臘 美國2連勝輕鬆到手

備受矚目的美國隊，男籃世界盃第2戰面對希臘隊沒遇太大阻礙，半場已取得兩位數領先，且團隊前22罰沒任何失手，點點開花下以破...

男籃世界盃／首戰迷航只得2分 美國隊英格倫：與習慣打法不同

美國男籃在世界盃首戰以99：72輕取紐西蘭隊。有不少球星似乎仍未調整到位，全場只拿到2分的鵜鶘隊球星英格倫（Brandon Ingram）表示，自己還沒適應球隊定位。 英格倫上季在鵜鶘場均可攻下

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦