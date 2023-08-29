男籃世界盃／狂砍39分！「約旦Kobe」4分打殺進OT全場驚呼
約旦昨天在世界盃男籃賽迎戰紐西蘭，擁有「約旦Kobe」封號的歸化球員霍利斯‧傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）第四節最後10秒完成追平比分「四分打」，雖最終在延長賽以87：95敗下陣來，但他狂砍本屆賽會新高39分，獲得不少掌聲。
霍利斯‧傑佛森先前被球迷發現，打球動作神似已故傳奇布萊恩（Kobe Bryant），因此成為觀戰重點。昨天約旦面對實力較強的紐西蘭，他第四節關鍵時刻，7秒內連攻7分，帶隊進入延長賽。他總共上場43分51秒，24投12中狂砍39分9籃板4助攻，創本屆賽會單場最高得分紀錄。
比賽中不少球迷對他喊「Kobe」，他賽後表示，「這是一種榮譽，Kobe只有一個，但我感受到愛和能量，能命中那些關鍵球，上帝與我同在，Kobe肯定也是。」
約旦遺憾敗給紐西蘭後，將在30日下午4點40分面對強敵美國，晉級機會相當渺茫。不過屆時霍利斯‧傑佛森勢必將再度成為鎂光燈焦點。
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