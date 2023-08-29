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男籃世界盃／法國淘汰成警惕 柯爾：現在競爭強度更高

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
美國隊教頭柯爾透露，法國在預賽的2連敗帶給他們很大的警惕效果，他也提醒球員得繃緊神經。 美聯社
美國隊教頭柯爾透露，法國在預賽的2連敗帶給他們很大的警惕效果，他也提醒球員得繃緊神經。 美聯社

美國昨天在世界盃男籃賽分組第二戰，靠著全隊9人得分在8分以上的多點開花攻勢，以109：81輕取希臘，收下2連勝後確定晉級16強賽，賽後美國隊總教練柯爾（Steve Kerr）也透露，法國在預賽的2連敗帶給他們很大的警惕效果，讓全隊都不敢掉以輕心。

儘管今年以年輕的陣容組成，不過美國在預賽前兩戰完美詮釋了快速攻守轉換的球風，在昨天出戰希臘的比賽中，他們全場靠著快攻得分拿下32分，遠多於希臘的6分。

美國隊對希臘一役替補球員就合計攻下60分。 美聯社
美國隊對希臘一役替補球員就合計攻下60分。 美聯社

此外，美國昨天也展現驚人的團隊戰力，替補球員合計攻下60分，其中在這次世界盃獲得不少球迷支持的湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）更是在上場僅17分鐘的情況下就攻下15分6助攻5籃板，成為本屆世界盃首位替補上陣並拿下此數據的球員。

談到球隊替補陣容的表現，布朗森（Jalen Brunson）說：「我們的第二陣容是相當堅韌的，從他們踏進球場那一刻就對比賽產生變化，他們支撐了整支球隊，並且帶給先發球員很大的助力，這讓我們不斷變好。」

而總教練柯爾也透露，法國在預賽苦吞二連敗無緣晉級，確實帶給美國隊不小的警惕，「我們所有人都看到法國前一場比賽的結果，這對我們來說是最好的警惕，你不能抱著輕鬆的心情來面對任何一場比賽，現在比賽的競爭強比以前要更高。」

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