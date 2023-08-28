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男籃世界盃／李凱爾砍全場最高分無用 南蘇丹15記三分彈奪歷史首勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中國隊李凱爾(前)攻下22分仍不敵南蘇丹。 美聯社
中國隊李凱爾(前)攻下22分仍不敵南蘇丹。 美聯社

世界盃首戰得分掛零，中國男籃隊史上首位歸化球員李凱爾被網友罵翻，今天第2戰他終於有得分進帳，但雖攻下全場最高22分，仍沒能助隊奪勝，南蘇丹隊在全場15記三分彈掩護下，以89：69奪下隊史世界盃首勝。

中國首節僅拿14分，讓南蘇丹第一節打完取得8分領先，不過中國外線第二節手感加溫，單節三分球6投4中，將上半場最多11分落後逐漸縮小，半場打完中國已追到40：44。

上半場三分球3投俱中的趙睿，第三節率先進球，讓比分追到2分差，加上李凱爾個人連拿5分、周琦賞出麻辣鍋，中國前3分鐘打出7：4的單節攻勢，差距縮小到47：48，但兩度追到1分差仍沒反超，反被南蘇丹打出13：4的節末攻勢，三節打完差距再擴大到63：53。

第四節中國後繼無力，單節得分是四節最低，加上南蘇丹外圍火力持續放送，最終就以20分差距迎接隊史第一場世界盃勝利。

南蘇丹今天歷史首勝共有5名球員得分兩位數，團隊三分球30投15中，命中率剛好5成；值得一提的是南蘇丹前鋒努尼奧莫特（Nuni Omot），206公分的他是2023年非洲籃球聯賽（BAL）的年度MVP，今天他上半場就攻下11分、全場14分，新賽季將來台加入T1聯盟的台中太陽隊。

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