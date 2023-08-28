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男籃世界盃／日勝芬蘭功臣 河村勇輝打破身高迷思

中央社／ 東京28日綜合外電報導
河村勇輝只有172公分。 法新社
河村勇輝只有172公分。 法新社

日本男籃昨天在沖繩的分組預賽中扳倒人高馬大的芬蘭，功臣之一就是身高172公分、第4節獨得15分的河村勇輝。他兒時就相當喜歡籃球，去年3月從大學休學，全心投入職業籃球。

面對平均身高200公分的芬蘭男籃，日本昨天在半場結束以36比46落後達雙位數，第3節日本隊仍以63比73落後。進入關鍵的第4節，芬蘭進攻完全找不到準心，並被日本隊拉出一波19比5的攻勢反超比數。

接下來日本隊全看河村勇輝個人秀，他3次助攻給隊友霍金森（Josh Hawkinson）拿下6分，自己也投進2記三分球，幫日本隊取得8分領先，也徹底澆熄芬蘭的反撲氣焰。

替補上場的河村勇輝攻下全隊次高的25分外帶9助攻，他單節轟進4記三分球外加一次「三分打」豪取15分，協助日本終場以以98比88擊敗芬蘭。

中日體育報導，河村出生於2001年，身高172公分，2020年加入日本職籃B.LEAGUE的橫濱海盜隊。

他之前非常想以日本男籃代表隊的身分，參加世界盃男籃及巴黎奧運，他認為在日本職籃B.LEAGUE拿出亮眼成績是最快的方式，並於2022年3月從東海大學休學。

他大學二年級時參加全日本大學籃球大賽過後，向父母表明自己想全心投入職業籃球的決心。河村表示，父母起初沒有立即同意，但是在電話中熱切描述自己想法後，他的父親最後點頭，並跟他說「如果你能對自己負責的話便支持你」。

他認為父親的一席話相當嚴肅，但也感受到父母的愛。同時促使他為了成為日本男籃代表隊，做出相應的覺悟及努力。

身高172公分的河村，在男子球員中相當嬌小，不浪費一分一秒認真練習。他在2022年的賽季中曾獲選為日本職籃B.LEAGUE的每月MVP以及新人王。

河村表示，對自己的身高相當不安，但是想透過這次在日本沖繩的世界盃男籃賽事證明身材並不重要，盼能啟發更多小孩投入籃球。

朝日電視台報導，河村童年時期就相當醉心於籃球，在小學二年級時加入籃球隊。小四起成為球隊主力，並每天在家中持續練習，直到成功投籃300到400次。

高中就讀籃球名校福岡第一高等學校，高三成為校隊王牌，並協助球隊奪得日本全國高中綜合體育大會，以及全國高階中學籃球錦標賽冠軍。

河村在高中畢業前加入日本職業球隊三遠新鳳凰籃球隊（San-en NeoPhoenix）。河村在出戰的第二場比賽中取得了21分，之後在賽事中連續取得雙位數的得分，並憑藉亮眼表現拿下日本職籃B.LEAGUE，2019年賽季的新人獎。

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