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男籃世界盃／首戰迷航只得2分 美國隊英格倫：與習慣打法不同

聯合新聞網／ 綜合報導
英格倫(左)首戰面對紐西蘭只得2分。 美聯社
英格倫(左)首戰面對紐西蘭只得2分。 美聯社

美國男籃在世界盃首戰以99：72輕取紐西蘭隊。有不少球星似乎仍未調整到位，全場只拿到2分的鵜鶘隊球星英格倫（Brandon Ingram）表示，自己還沒適應球隊定位。

英格倫上季在鵜鶘場均可攻下24.7分，原本被視為這支美國男籃的前場得分主力。沒想到他熱身賽場均只有7.8分，首戰對紐西蘭先發上陣，只打15分鐘，4投1中得到2分。

英格倫近日接受美媒《The Athletic》訪問時透露，因為鵜鶘和美國隊角色定位不同，自己適應不良，「這與我習慣的事完全不同，球隊正在贏球，所以我不能自私地為自己想，現在對我來說有點沮喪，我想找出更有效率的打法。」

美國男籃教頭柯爾（Steve Kerr）則強調，「英格倫目前沒太多機會，但我認為這種情況會改變，屬於他的時機即將到來。我在FIBA觀察到，每場都有新的球員挺身而出，我就沒猜到班切羅（Paolo Banchero）會成為頭號得分手。」

英格倫原本被外界預期會扛起球隊領袖重責，但他目前仍在迷航中，灰狼隊愛德華（Anthony Edwards）取代他成為美國男籃領袖。他們將在今晚8點40分對決希臘隊，爭取晉級16強。

Brandon Ingram

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