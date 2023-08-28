男籃世界盃／質疑最後一擊沒響哨 澳洲英格斯：犯規不能漏吹

澳洲和德國都是被外界看好的世界盃男籃強隊，昨天兩隊正面交鋒，澳洲最後一擊由吉迪（Josh Giddey）操刀，他投射超遠三分球未中，但疑似遭對手犯規，裁判未響哨，澳洲教頭古爾堅（Brian Goorjian）當下不斷痛罵裁判。

Also, that foul on Josh Giddey's 3PT shot definitely seemed to come before the clock ran out. pic.twitter.com/uHm5hMMn4T — MJ Kruger (@_mjkruger) 2023年8月27日

古爾堅賽後暗指球隊被裁判不公平對待，「我為球員們競爭心態感到驕傲，我們給了自己一次機會，但我們對一些事失去控制。我們被吹幾次出界和犯規，很明顯那讓我不得不使用挑戰。」

效力NBA魔術隊的老將英格斯（Joe Ingles）也力挺教頭說法，「我們開局慢熱，但就像教練說的，我認為不管在哪個舞臺，有些明顯犯規不能漏吹，不管是在第一節還是末節發生。」

FIBA賽前官方實力榜中，澳洲高居第6。他們明天晚上19：10分要對決日本，兩隊目前都是1勝1敗，輸家將無緣晉級16強。